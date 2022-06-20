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新建工程設備來自中國軍火集團？ 桃機：廠商尚未送審

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
民進黨立委林俊憲質疑，桃機第一航廈自助行李託運設備新建工程中，輸送機設備之零件及整套系統最重要的PLC（可程式邏輯控制器）的程式語言是由中國製造商提供，存在後門風險。記者黃仲明／攝影
民進黨立委林俊憲質疑，桃機第一航廈自助行李託運設備新建工程中，輸送機設備之零件及整套系統最重要的PLC（可程式邏輯控制器）的程式語言是由中國製造商提供，存在後門風險。記者黃仲明／攝影

民進黨立委林俊憲今指出，桃園機場第一航廈自助行李託運設備新建工程中，使用的輸送機設備竟有零件來自中國著名軍火國企北方工業集團旗下子公司廣州北方機電，甚至整部設備根本是在中國組裝，再拆分後運至台灣重組，整套系統最重要的PLC（可程式邏輯控制器）硬體雖然是日本品牌，程式語言卻是由中國製造商提供，存在後門風險。機場公司對此表示，外界質疑之「輸送機設備材料」尚未送審。

針對桃機行李託運設備零組件使用中國製產品一事，桃園機場於發出澄清稿表示，桃園機場「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」契約金額為3.56億元，111年1月5日決標予新鼎系統公司，相關材料及設備文件刻正由本案監造單位台灣世曦公司陸續審查中，外界質疑之「輸送機設備材料」，廠商尚未送審。

機場公司指出，新鼎公司於投標時提供之服務建議書中，其中「輸送機」廠商「建議」為廣州北方機電公司，但當時並無提供該公司背景之具體資料，機場公司及監造單位審標時因此未特別注意及深入查證；另評選階段之廠商簡報也未說明該公司的具體背景。

機場公司強調，得知此外界反應後立即於6月17日發函新鼎公司及台灣世曦公司，重申落實履行設備材料送審、查證、檢驗及查驗，採用產品之來源並應合乎規定與限制，同時也邀集監造單位及得標廠商召開會議，告知相關規定，要求檢討撤換不符規定的設備廠商，並優先使用國內生產之輸送機設備。

桃園機場為國家門戶、且為重要關鍵基礎設施，機場公司感謝立法委員及外界指教，後續將嚴格要求廠商落實材料及設備均須符合國家安全等相關法令規定，以最高標準檢視廠商履約情形，同時亦將恪盡把關職責，偕同監造單位依契約規定及相關規範標準嚴格審查，以最高標準檢視本案履約情形。

桃園機場

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