黑心快篩燒不停 吳秀梅上火線 拿廠商申請資料反擊

大鑫公司的黑心快篩事件仍未平息，食藥署連日發新聞稿澄清，食藥署署長吳秀梅更說：「難道不是應該譴責違法廠商嗎？」連番舉動卻讓藍綠立委齊聲砲轟。吳秀梅今日親上火線再度強調，是被核准EUA的廠商魚目混珠，在4月26日申請書上廠商填寫「製造廠在美國加州聖地牙哥」，也用美國拿到的EUA來申請台灣EUA，檢調已經在調查，廠商不法的冒用行為。

吳秀梅表示，食藥署4月26日收到廠商申請快篩EUA時，申請書上明列「製造廠在美國加州聖地牙哥」，也提供相關說明函上也明列，第一項「面緊急公共衛生情勢需求」、第二項，「申請專案輸入是美國Acron公司生產製造已經獲得EUA的快篩試劑，是美國Acron公司生產製造。」並檢附美國FDA去年10月4日核准的文件，申請台灣EUA。

「包括外包裝，也是呈現美國公司名稱。」吳秀梅強調，食藥署是依照特定醫療器材專案核准製造輸入辦法第9條第2項辦理，「若有在一些國家有核准的也可以取代相關文件，所以循這樣的辦法第2項可看到，得以核准證明代替部分文件。」食藥署上網查時美國FDA官網公布的外盒資料也與廠商相同，另外美國事實清單中，相關製造廠資訊也一樣在加州聖地牙哥，因此食藥署依照相關資料和美國官方資料給予EUA核准。

吳秀梅指出，「我們給他的函和附件都明列製造廠名稱和地址，生產國別是美國，後續廠商自己用了一些不一樣的產品，到香港改包裝混充到台灣，檢調已經在調查，不法的冒用，會依照醫療器材管理辦法61條，可處以5年以下或2000萬的罰款。」