新竹縣+941 今年疫情以來首次單日跌破千例
新竹縣今天新增941例陽性感染個案，是這波台灣本土疫情以來，首次單日新增跌破千例，新竹縣衛生局持續在周末加開多場社區接種站，提供BNT和莫德納疫苗，衛生局呼籲民眾多加利用。
衛生局表示，今天新增941例分別為442名男性和499名女性，年齡分布0至98歲，12歲以下166人，65歲以上98人，目前居家隔離中人數1507人，居家照護列管人數6944人。
衛生局說明，因應民眾疫苗接種需求，日前已公布由湖口仁慈醫院於24日下午3時至5時，在聖母診所旁廣場開設社區接種站，提供各劑次莫德納疫苗500劑，已開放預約，網址為：https://www.beclass.com/rid=2648ac562a6d667913f6。
為滿足更多民眾需求，本周五、六、日繼續加開社區接種站，分別在新竹縣婦幼館（周六、日各1場，大安醫院負責，需預約)；竹北里集會所（周五、六共4場，新仁醫院負責，隨到隨打）及關西鎮衛生所（周日2場，新仁醫院負責，隨到隨打）施打；婦幼館場次自明天下午2時起開放預約，預約網址：https://survey.rm.com.tw/da/v/index.html
新竹縣提供6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所查詢網址：
https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033
竹縣疫苗地圖：
https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996
新竹縣疫苗預約入口網：
https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068
5歲以上(含成人)BNT疫苗接種合約院所查詢網址
https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057&sms=10066
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