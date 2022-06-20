變異株四周內大舉侵台？ 羅一鈞：兩大利基不會那麼快

指揮中心公布6月5日至6月12日再度攔截到17例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入病例。對於專家認為BA.4、BA.5可能在二到四周會大舉入侵，指揮中心代理發言人羅一鈞表示，指揮中心嚴陣以待，但「不認為會這麼快」。

羅一鈞表示，觀察其他國家趨勢，BA.4和BA.5以5%、10％、15％成長範圍內增加，不像去年11至12月Oimron取代Delta以爆炸性指數成長。因此就算BA.4、BA.5能成功取代BA.1、BA.2成為主流株，也不會在未來一兩個月內就完全取代。

目前BA.2是國內強勢主流病毒株，要取代需有兩個條件。首先是BA.2流行要呈現明顯下降，才有空間讓新變異株取代；再者是疫苗涵蓋率停滯不前，但目前兒童疫苗正如火如荼接種一、二劑，七月也針對幼兒進行開打，因此國內有不錯的利基可對BA.4或BA.5。至於邊境無法在短期內進一步鬆綁，已免變異株入侵太快，影響醫療量能。

另日本研究指出，感染BA.4及BA.5恐怕不只輕症，將侵害肺部。羅一鈞對此表示，日本是透過動物的模型試驗，認為BA.5會比較容易攻擊下呼吸道，包括在肺部細胞引起明顯發炎反應。但這是動物實驗，還要對照各國研究；目前請教國內專家意見，認為日本研究只是參考，其他研究沒有同步認為BA.5更具有致病力。而從南非疫情觀察，感染後也沒有較高的重症率。

日本東京大學的研究團隊曾於5月底發表一項研究成果，發現BA.4、BA.5、以及目前盛行於美國的BA.2.12.1，可能變得更易於感染肺部細胞、而非上呼吸道組織，更接近Alpha或Delta等早期變異株。

東京大學的研究數據也指出，感染BA.4、BA.5可能出現更嚴重的症狀。研究人員斷言，Omicron亞變種，特別是BA.4、BA.5，對全球的健康風險可能高於BA.2。