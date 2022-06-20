吐瓦魯駐台新大使：對台回報就是持續給予最高忠誠

蔡英文總統今天上午接受吐瓦魯國新任駐台特命全權大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）呈遞到任國書，潘恩紐致詞時指出，兩國是真正的朋友，並且互惠互助。儘管吐瓦魯在財力上所能提供的支持不若台灣，但是吐瓦魯對台灣的回報，就是持續給予最高度的信任及忠誠。

蔡總統致詞時表示，今天很高興接受潘恩紐呈遞到任國書，她要代表中華民國政府及人民，表達最誠摯的歡迎。吐瓦魯是台灣的太平洋友邦中，最早建立邦交的國家，非常珍惜彼此的情誼。她曾在2017年訪問吐瓦魯，實地了解兩國的合作成果，吐瓦魯各界的熱情款待，也讓她印象非常深刻。

蔡總統指出，台灣和吐瓦魯都是熱情良善的海洋國家，也共享民主自由的普世價值。吐瓦魯長期在國際上為台灣仗義執言，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。她也要請潘恩紐向總督法拉尼（Tofiga Vaevalu Falani）及總理拿塔諾(Kausea Natano）轉達感謝。

蔡總統提到，這幾年來，台灣和吐瓦魯在農業技術、人才培育、潔淨能源及公衛醫療等領域持續深化合作。攜手面對氣候變遷的挑戰，努力實現「聯合國永續發展目標」。在疫情下也相互扶持，加強吐瓦魯防疫等醫療合作計畫。

蔡總統指出，過去，潘恩鈕曾經三度出任吐瓦魯總理，擁有豐富的從政經驗，也非常了解兩國的互動關係。相信未來在潘恩鈕的協助之下，台灣和吐瓦魯的合作交流會更加密切。最後，蔡總統也再次歡迎潘恩鈕，期待在共同的努力下，持續增進兩國邦誼，為雙方人民創造更多福祉，並祝福潘恩紐一切順利，駐台成果豐碩。

隨後，潘恩紐致詞時表示，2017年蔡總統造訪吐瓦魯時，雖然他沒有與蔡總統親自見到面，但他仍然非常景仰蔡總統身為台灣總統，願意造訪吐瓦魯。現在，他也非常榮幸來到台灣擔任大使。

潘恩紐提到，他過去擔任總理的10多年間，見證台灣與吐瓦魯雙邊許多合作及發展。2006年他卸任公職後，仍持續見證中華民國對吐瓦魯的支持及協助，他也對此表達感謝之意。

潘恩紐指出，身為吐瓦魯駐台大使，他有責任要傳達吐瓦魯人民及政府對中華民國台灣政府及人民長期給予支持的深切感謝，這些支持從1979年兩國建立邦交以來持續至今，兩國可以說是真正的朋友，並且互惠互助。儘管吐瓦魯在財力上所能提供的支持不若台灣，但是吐瓦魯對台灣的回報，就是持續給予最高度的信任及忠誠。他也非常感謝蔡總統帶領中華民國台灣政府持續與吐瓦魯推動合作關係，並希望這樣的合作未來也能長久持續下去。