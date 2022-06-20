綠委爆：桃機新建工程相關設備 赫見出自中國軍火集團

民進黨立委林俊憲今指出，桃園機場第一航廈自助行李託運設備新建工程中，使用的輸送機設備竟有零件來自中國著名軍火國企北方工業集團旗下子公司廣州北方機電，甚至整部設備根本是在中國組裝，再拆分後運至台灣重組，且所使用軟體同樣出自中國北方機電之手，「台灣石斑魚賣不過去，卻讓中國軍工集團堂而皇之進國門，實在諷刺。」

桃機公司副總范孝倫表示，原以為是小構件供應商，因此未特別注意，且設備都必須經過審查、檢驗等數道程序，桃機是國門，也是關鍵基礎設施，設備嚴謹度一定是最高標準，會要求監造單位和廠商確實依規定處理，並優先採用國內產品。交通部政風處副處長徐慶全說，交通部將會同桃機公司了解查明清楚。

林俊憲指出，桃機在今年1月招標「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」，其中招標文件載明自助行李託運設備之電腦控制系統、監控系統、資安檢測等項目不得使用中國產品，但根據桃機資料，此次得標廠商新鼎系統所採用輸送機設備宣稱是在台灣「自行製造」，其中零組件大部分產自中國，並在中國組裝。

林俊憲表示，而整套系統最重要的PLC（可程式邏輯控制器）硬體雖然是日本品牌，但真正的關鍵PLC內的程式語言是由中國製造商提供，存在後門風險。

林俊憲說，新鼎此次合作的廣州北方機電來頭並不單純。該公司是中國北方工業集團旗下的子公司，北方工業不僅是中國國務院直屬的央企，更是解放軍最重要的供應商，包括99式主力戰車、95式制式步槍皆由北方工業生產。此案之所以會曝光，是因為施工規範中規定輸送機必須在製造商的工廠內測試，並組合完畢才能交運。

林俊憲說，而監造方世曦工程傳出被新鼎要求一同前往中國廠驗，等於承認整台設備根本是在中國製造測試完成，再拆開回台灣重新組裝，以此號稱是在台灣製造，遊走在灰色地帶。世曦工程公司協理施亮輝表示，會嚴格把關，絕不允許採用廣州北方機電的產品及零組件，請大家放心。