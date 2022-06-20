民調升蔣萬安有壓力？黃珊珊：比賽還沒開始別想太多

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天接受廣播專訪，對於對手黃珊珊支持度往上升，會不會有壓力？蔣表示，會保持自己的選戰節奏，不迷失在民調中。黃珊珊則表示，比賽還沒有開始，大家不要想太多，先把現在的工作做好，就是最好準備。

台北副巿長黃珊珊今天到雙溪視察消防局防溺救生演練，對於蔣萬安說，選舉其實是一場馬拉松，有人起跑領先，但不一定會贏在終點，黃珊珊表示，先把現在的工作做好，就是最好準備，馬拉松也要先練習。

另外，對於藍綠議員質疑占用行政資源、行政不中立，籲請辭參選，黃珊珊說，她就是每一天都在做好自己工作，就像現在視察就是她的工作，有規畫會再跟大家說明。

媒體也再度追問黃珊珊，民眾黨內有人放話指控她是小英側翼，黃珊珊說，不用對每一個謠言都回應，做好自己，如果自己做得正，這些謠言不攻自破，謠言止於智者，每一個人如果只會聽謠言，只會去懷疑，這個城市國家就會沒有是非，自己當自己的主人，不要去相信這個有的、沒有的東西。