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蔣萬安提青銀換居政見 黃珊珊：行善社宅已經在做

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊今天到雙溪視察消防局防溺救生演練、並推廣戶外體驗活動場域安全。圖／黃珊珊辦公室提供
黃珊珊今天到雙溪視察消防局防溺救生演練、並推廣戶外體驗活動場域安全。圖／黃珊珊辦公室提供

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天接受廣播專訪，並提出「青銀換居」等五大政見。北市副市長黃珊珊今天則打臉蔣萬安，表示台北市行善社宅已經開始在做了，甚至北市府未來還要推出居住正義3.0，研議EOD、TOD大規模居住開發，不是單純蓋社宅，而是區域的城市再生。

黃珊珊今天到雙溪視察消防局防溺救生演練、並推廣戶外體驗活動場域安全，對於蔣萬安最新提出的青銀換居政策，年輕人住進老公寓、長者住社宅，黃珊珊說，這個政策在北市府的行善社宅已經在施行，這是台北市已經在試辦的，相關資訊都是公開，大家可以上去查。

黃珊珊說，北市府接下來還會推出居住正義3.0，新的政策是正在研議EOD（市有建物及用地整合運用導向之都市發展）、TOD（大眾運輸導向的都市發展）的大規模居住開發，不會是單純的社宅，而是區域的城市再生，搭配EOD、TOD會更容易，先把都更做起來。

媒體也追問蔣萬安也提出1280等新交通政策，黃珊珊說，台北市所有政策都在台北市的網站上，大家可以去查閱，這都是公開資訊，市長柯文哲的專案報告、施政報告些政策都有很清楚呈現，大家有意見，可以上網查。

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