影／國民黨批吳秀梅瀆職卸責 呼籲檢調介入調查

大鑫公司涉嫌黑心快篩試劑風波持續延燒，國民黨立法院黨團上午再度舉行記者會，指出當初富樂快篩的補件日已過，食藥署卻仍接受補件，讓EUA通過，質疑食藥署長吳秀梅有包庇、瀆職嫌疑，事後還推卸責任，檢調應該介入調查。

立院國民黨團首席副書記長李德維表示，有基層公務員爆料，申請富樂快篩試劑的醫優科技公司的申請時序表，顯示去年7月14日，醫優提出EUA申請案，7月16日食藥署正式收文立案，在食藥署審查後，去年8月4日函文要求補件，原本依照規定，醫優公司需在2個月內完成補件，但在9、10月「邵博士」介入後，原本10月4日就是補件到期日，醫優公司卻可以在10月14日自行補件，食藥署也於11月2日正式核發EUA，質疑食藥署是否兩套標準，應說明清楚。