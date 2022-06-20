快訊

登山商業團如何管理？專家：這個「草案」問題還很多

男童染疫後手腳指甲全變白家長嚇壞 醫師：長新冠症狀

108課綱困境加深 3年民調一次看

柯文哲提金廈大橋 綠委：是柯選總統的政治大橋

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委鄭運鵬。本報資料照片
民進黨立委鄭運鵬。本報資料照片

台北市長柯文哲日前主張興建「金廈大橋」，引發輿論，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今說， 看起來像是柯文哲邁向2024總統選舉的起手式，金廈大橋是柯通往選舉的政治大橋，為了選舉譁眾取寵。

鄭運鵬說，光是大金門和小金們的跨海大橋就爭議很久，何況要從金門跨到廈門更不容易，有建設成本、經濟效應等面向考量，柯文哲為參選總統認為值得投資，但柯又說這是「反攻大陸」，根本是笑話，反攻大陸牽扯到軍事行動， 柯文哲要從金門調度軍隊去中國嗎？是否開玩笑要跟國人說明。

鄭運鵬說，金廈大橋不是突發奇想，過去曾討論過，但沒有下文，中國還說要高鐵直通台灣，都被當成天方夜譚，台灣是島國，沒有一條橋跨越過境，柯文哲拿這當政見把台灣領土跟廈門領土連結在一起，國際會有不同看法。

民進黨立委林靜儀表示，柯文哲以未來總統角色講金廈大橋，歡迎他繼續提出主張，不要今天說一套明天說是開玩笑，但台北市比較關心大巨蛋何去何從，柯現在還是台北市長，市民更期待柯的重要政見，卸任之前要落實。

柯文哲 台北市長

延伸閱讀

與「虧雞福來爹」林義豐合作選台南市長？ 柯文哲：他還沒決定

柯文哲籲蓋金廈大橋 議員批想當吳三桂想瘋了嗎？

密會「虧雞福來爹」選台南？ 林義豐曾扛百萬要當柯文哲副手

柯文哲密會「虧雞福來爹」 林義豐：不會加入民眾黨

相關新聞

綠委爆：桃機新建工程相關設備 赫見出自中國軍火集團

民進黨立委林俊憲今指出，桃園機場第一航廈自助行李託運設備新建工程中，使用的輸送機設備竟有零件來自中國著名軍火國企北方工業...

行李設備來自中國軍火集團？桃機：已要求廠商說明

民進黨立委林俊憲今天質疑，桃機第一航廈的自助行李托運設備新建工程中，大部分零組件產自中國並在中國組裝，甚至有的來自中國國...

影／國民黨批吳秀梅瀆職卸責 呼籲檢調介入調查

大鑫公司涉嫌黑心快篩試劑風波持續延燒，國民黨立法院黨團上午再度舉行記者會，指出當初富樂快篩的補件日已過，食藥署卻仍接受補...

「國王的民調」攪亂國民黨高雄提名 學者籲朱立倫謹記桃園之鑑

國民黨高雄市長人選難產已久，過去被點名的高雄市前副市長李四川、立委高金素梅等，均無意參選，但近來突然參選爆炸，一份國民黨內部民調流出，攪亂高雄市長提名一灘死水，不僅孫文學校總校長張亞中動作頻頻，連立委陳玉珍、前衛生署長楊志良等人，陸續拜訪議長陸淑美，表態願意被黨徵召。參選人數爆炸，上周還被戲稱為國民黨的高雄市長周，但各方背後在盤算什麼？

柯文哲提金廈大橋 綠委：是柯選總統的政治大橋

台北市長柯文哲日前主張興建「金廈大橋」，引發輿論，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今說， 看起來像是柯文哲邁向2024總統選...

影／受刑人母指兒疑染疫未送醫？中監：與事實不符

一名台中監獄外役監的受刑人母親向台灣民眾黨反映，指兒子出現新冠肺炎症狀，中監沒有掌握，也沒快篩劑，甚至還有4、5名牢友發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。