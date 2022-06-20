柯文哲提金廈大橋 綠委：是柯選總統的政治大橋

台北市長柯文哲日前主張興建「金廈大橋」，引發輿論，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今說， 看起來像是柯文哲邁向2024總統選舉的起手式，金廈大橋是柯通往選舉的政治大橋，為了選舉譁眾取寵。

鄭運鵬說，光是大金門和小金們的跨海大橋就爭議很久，何況要從金門跨到廈門更不容易，有建設成本、經濟效應等面向考量，柯文哲為參選總統認為值得投資，但柯又說這是「反攻大陸」，根本是笑話，反攻大陸牽扯到軍事行動， 柯文哲要從金門調度軍隊去中國嗎？是否開玩笑要跟國人說明。

鄭運鵬說，金廈大橋不是突發奇想，過去曾討論過，但沒有下文，中國還說要高鐵直通台灣，都被當成天方夜譚，台灣是島國，沒有一條橋跨越過境，柯文哲拿這當政見把台灣領土跟廈門領土連結在一起，國際會有不同看法。

民進黨立委林靜儀表示，柯文哲以未來總統角色講金廈大橋，歡迎他繼續提出主張，不要今天說一套明天說是開玩笑，但台北市比較關心大巨蛋何去何從，柯現在還是台北市長，市民更期待柯的重要政見，卸任之前要落實。