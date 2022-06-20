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影／受刑人母指兒疑染疫未送醫？中監：與事實不符

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台灣民眾黨今天在台中監獄開記者會，質疑中監內部管控疫情有疏漏。記者陳宏睿／攝影
台灣民眾黨今天在台中監獄開記者會，質疑中監內部管控疫情有疏漏。記者陳宏睿／攝影

一名台中監獄外役監的受刑人母親向台灣民眾黨反映，指兒子出現新冠肺炎症狀，中監沒有掌握，也沒快篩劑，甚至還有4、5名牢友發燒，中監也無掌握、處置，擔心中監成為防疫破口。

中監回應，受刑人每日兩次監控體溫，若有症狀即安排看診，都依指揮中心處置辦理，快篩劑也充足。

台中監獄副典獄長吳照明說，不論是台中監獄或外役監的受刑人，每日早晚都有兩次量測體溫，若發現體溫異常，或受刑人反映有相關症狀，都會安排到醫院看診，依醫囑在中監的隔離區，或是在醫院接受治療，而受刑人的確診人數，除了監所會內部管控之外，醫院也會回報給指揮中心。

吳照明說，不過中監的確診人數，應由指揮中心公布，不宜由監所說明，目前中監的受刑人有5000多人，另外有關快篩劑，中監目前有3000多劑的快篩庫存，沒有出問題的富樂快篩，都依照指揮中心的規定、醫囑提供給受刑人使用，而且快篩劑仍持續採購，受刑人與家屬反映的說法，與實際狀況不符。

台灣民眾黨西屯區主任張仲翹與同黨洪鑫任、邱于珊、張睿倉等人，在台中監獄外舉辦記者會。

張仲翹說，11日接到有婦人投訴，婦人稱兒子在台中監獄外役監服刑，但兒子出現忽冷忽熱、喉嚨痛等症狀，監所卻不知道，也沒有適合的處置，甚至婦人兒子還說，監所也沒有提供快篩劑，還有其他4、5名牢友有發燒症狀，因擔心遭隔離，所以都沒有向監所告知。

他說，與該名婦人的對話，都有錄音的譯文可稽，希望台中監獄能夠針對婦人兒子所述狀況，做出說明，不要讓中監變成病毒的培養皿。

台灣民眾黨今天在台中監獄開記者會，質疑中監內部管控疫情有疏漏，也找來投訴婦人以視訊反映。記者陳宏睿／攝影
台灣民眾黨今天在台中監獄開記者會，質疑中監內部管控疫情有疏漏，也找來投訴婦人以視訊反映。記者陳宏睿／攝影

受刑人 富樂快篩 監獄

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