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壘球國手蘇致榮選議員 「假日飛刀手」助攻

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
蘇致榮22歲初次入選壘球國手，打壘球是他的最愛。圖／蘇致榮提供
蘇致榮22歲初次入選壘球國手，打壘球是他的最愛。圖／蘇致榮提供

快速壘球國手蘇致榮披民進黨戰袍，投入高雄市鳳山區市議員選戰，他陸續邀來不少運動明星為他助陣，明天將找來他輔大學長、有假日飛刀手封號的陳義信來助攻。蘇致榮預告，他會盡地主之誼，帶這位職棒巨星吃遍鳳山美食，陳義信將陪蘇致榮車掃、站路口，也到夜市掃街和球迷互動。

蘇致榮總是穿著球衣跑行程，成為個人風格，其實他是貨真價實的快速壘球國手，中華民國壘球協會3月間公布2022亞洲盃中華男子壘球代表隊名單，蘇致榮名列其中，成為亮點。蘇致榮說，他為國拚戰23年了，第6次入選國家隊，今年8月將擔任隊長帶領台灣隊參戰2022亞洲盃男子壘球錦標賽，全力以赴爭取晉級世界盃資格。

一邊忙選戰，還要為國出征，蘇致榮說，投入高雄市議員選舉，除了為體育界發聲，也要為高雄更好的體育環境努力，不管是從政或打球，都要堅持體育人初衷，發揮永不放棄的拚戰精神。

蘇致榮說，今年因為疫情因素，新人參政格外艱辛，他持續勤站路口，增加曝光機會，也發揮體育界人脈，邀請體壇人士幫忙站台、背書，增加和選民互動機會。

除了球技出色，蘇致榮廚藝也有一套，他常透過臉書分享如何做料理，「阿榮上菜」吸引不少婆媽關注。今年5月，蘇致榮確診居隔期間，還示範用防疫關懷包的泡麵烹調出色香味俱全的鮮蝦炒泡麵，居隔期間持續創造話題，有網友留言稱讚蘇致榮是「被政治耽誤的大廚師」。

蘇致榮的父親是高雄政壇老將蘇炎城，2018年尋求議員連任失利，淡出政壇後到高雄六龜種芒果、香蕉，從每天為選民服務、跑攤忙碌的民代生活，轉變成日出而作日落而息農夫模式，關照選民改為照顧果樹，挑戰更大。

蘇致榮接下父親棒子投入選戰，他說，政二代不是包袱而是責任，希望延續爸爸對地方的熱忱與使命感。

前高雄市議員蘇炎城（左）卸下民代身分後到六龜區種芒果、香蕉，每年芒果收成，大方分享給親友品嘗，兒子蘇致榮稱讚父親務農依舊拚勁十足。圖／蘇致榮提供
前高雄市議員蘇炎城（左）卸下民代身分後到六龜區種芒果、香蕉，每年芒果收成，大方分享給親友品嘗，兒子蘇致榮稱讚父親務農依舊拚勁十足。圖／蘇致榮提供
前高雄市議員蘇炎城（右）卸下民代身分後到六龜區種芒果、香蕉，每年芒果收成，大方分享給親友品嘗，兒子蘇致榮稱讚父親務農依舊拚勁十足。圖／蘇致榮提供
前高雄市議員蘇炎城（右）卸下民代身分後到六龜區種芒果、香蕉，每年芒果收成，大方分享給親友品嘗，兒子蘇致榮稱讚父親務農依舊拚勁十足。圖／蘇致榮提供
蘇致榮接下父親棒子投入選戰，他說，政二代不是包袱而是責任，希望延續爸爸對地方的熱忱與使命感。記者王慧瑛／攝影
蘇致榮接下父親棒子投入選戰，他說，政二代不是包袱而是責任，希望延續爸爸對地方的熱忱與使命感。記者王慧瑛／攝影
今年5月，蘇致榮確診居隔期間，示範用防疫關懷包的泡麵做出炒泡麵，展現好廚藝。圖／蘇致榮提供
今年5月，蘇致榮確診居隔期間，示範用防疫關懷包的泡麵做出炒泡麵，展現好廚藝。圖／蘇致榮提供
快速壘球國手蘇致榮投入高雄市鳳山區市議員選戰，陸續邀來多位運動明星為他助陣。記者王慧瑛／攝影
快速壘球國手蘇致榮投入高雄市鳳山區市議員選戰，陸續邀來多位運動明星為他助陣。記者王慧瑛／攝影

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