壘球國手蘇致榮選議員 「假日飛刀手」助攻

快速壘球國手蘇致榮披民進黨戰袍，投入高雄市鳳山區市議員選戰，他陸續邀來不少運動明星為他助陣，明天將找來他輔大學長、有假日飛刀手封號的陳義信來助攻。蘇致榮預告，他會盡地主之誼，帶這位職棒巨星吃遍鳳山美食，陳義信將陪蘇致榮車掃、站路口，也到夜市掃街和球迷互動。

蘇致榮總是穿著球衣跑行程，成為個人風格，其實他是貨真價實的快速壘球國手，中華民國壘球協會3月間公布2022亞洲盃中華男子壘球代表隊名單，蘇致榮名列其中，成為亮點。蘇致榮說，他為國拚戰23年了，第6次入選國家隊，今年8月將擔任隊長帶領台灣隊參戰2022亞洲盃男子壘球錦標賽，全力以赴爭取晉級世界盃資格。

一邊忙選戰，還要為國出征，蘇致榮說，投入高雄市議員選舉，除了為體育界發聲，也要為高雄更好的體育環境努力，不管是從政或打球，都要堅持體育人初衷，發揮永不放棄的拚戰精神。

蘇致榮說，今年因為疫情因素，新人參政格外艱辛，他持續勤站路口，增加曝光機會，也發揮體育界人脈，邀請體壇人士幫忙站台、背書，增加和選民互動機會。

除了球技出色，蘇致榮廚藝也有一套，他常透過臉書分享如何做料理，「阿榮上菜」吸引不少婆媽關注。今年5月，蘇致榮確診居隔期間，還示範用防疫關懷包的泡麵烹調出色香味俱全的鮮蝦炒泡麵，居隔期間持續創造話題，有網友留言稱讚蘇致榮是「被政治耽誤的大廚師」。

蘇致榮的父親是高雄政壇老將蘇炎城，2018年尋求議員連任失利，淡出政壇後到高雄六龜種芒果、香蕉，從每天為選民服務、跑攤忙碌的民代生活，轉變成日出而作日落而息農夫模式，關照選民改為照顧果樹，挑戰更大。