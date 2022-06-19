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恩恩案民進黨再批侯友宜 「把證據交檢調迴避政治責任」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人黃彩玲。記者蔡晉宇／攝影
民進黨發言人黃彩玲。記者蔡晉宇／攝影

民進黨今針對恩恩案再次批評侯市府，質疑新北市長侯友宜透過把證據交給檢調來迴避政治責任。民進黨發言人黃彩玲表示，侯友宜不願提供「新北消防局橫向聯繫的音檔」，日前在媒體曝光，證實消防局就是聯繫不到衛生所，恩恩生命在延宕中逝去。證據擺在眼前，侯卻躲躲藏藏，還把證據交給檢調來迴避市長的政治責任，難道新北市長不姓侯改姓檢嗎？

黃彩玲說，事發至今21天了，侯市府各種推拖、切割、造假演戲，侯本人也從未公開正式向恩恩爸道歉，更無視恩恩父母心情，搶先在鏡頭前「痛哭流淚代家屬宣布恩恩去當小天使了」，說一套做一套，只因為說了一個謊，就要用更多的謊去圓第一個謊，最後圓不下去了，就把所謂的證據交給司法，以為迴避久了就能事過境遷。

黃彩玲說，可悲的是，負責監督侯並為民喉舌的國民黨市議員，卻護航技術性封殺侯友宜在議會上做恩恩案專案報告，也不讓成立恩恩案調查小組，還自稱不支持不表示反對，從下到上一起掩護侯犯的錯，傲慢自大到令人髮指。

黃彩玲說，誠實才對的起市民，受害者和家屬的心靈也才能得到安撫，「請侯市長不要再迴避您的政治責任，以拖待變不會雲淡風輕，只會真相越辨越明。」

侯友宜 民進黨 恩恩爸

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