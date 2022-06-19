侯市府遭綠轟 國民黨反擊：錯誤邏輯胡亂攻擊

民進黨今針對恩恩案再次批評侯市府，質疑新北市長侯友宜透過把證據交給檢調來迴避政治責任。國民黨發言人江怡臻批評，民進黨的邏輯完全錯誤，新北市府將相關證據交給司法單位裁決，不僅展現出市府願意負起責任，市府方面也盡了努力幫助恩恩爸，民進黨的批評完全搞錯重點，把司法操作成政治鬥爭的工具，讓人相當遺憾。

江怡臻表示，市府至始至終都是用嚴謹的態度面對恩恩案，絕對無逃避責任一事；相反地，民進黨中央明明就制定相關就醫指引，但不僅不檢討中央的職責，甚至說1922沒有效力這樣的謊言來甩鍋，中央從來都不願意負責跟道歉。請民進黨先檢討自己，不是用錯誤的邏輯胡亂攻擊。

江怡臻也說，民進黨的說法代表民進黨根本不信任司法，只是用政治立場來判斷真相，這樣只看顏色的操作方式，讓人覺得民進黨不僅獨裁，更只想到選舉，完全沒有把人民的利益以及公平正義放在眼中。