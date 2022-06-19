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柯文哲密會「虧雞福來爹」 林義豐：不會加入民眾黨

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台北市長柯文哲與幕僚昨晚拜會台南市五彩集團總裁林義豐（右一），雙方談了2小時。圖／林義豐提供
台北市長柯文哲與幕僚昨晚拜會台南市五彩集團總裁林義豐（右一），雙方談了2小時。圖／林義豐提供

台北市長柯文哲與幕僚群昨晚到台南市拜會伍彩集團總裁林義豐，雙方會談2小時，今天並在福爾摩沙酒店一起吃早餐，由於林義豐本屆參選台南市長，被聯想與下屆市長選舉有關，他強調雙方敘舊，未談到市長選舉，不過，他正考慮是否參選市長，但不會加入民眾黨。

外號「虧雞福來爹」林義豐今天說，柯文哲昨晚來訪，雙方從晚間9點談到11點，今天8點在剛營運沒多久的福爾摩斯酒店吃早餐，大家相談甚歡也用餐愉快。

林義豐3年多前參選台南市長選舉，拿到8萬4153票，以第4高票落選，隨著年底市長選舉逼舉，國民黨已提名謝龍介參選，但林義豐尚未表態要參選。不過，昨晚柯文哲與立委蔡壁如及幕僚群來訪，雙方又晤談了2小時，林義豐佑主動釋出消息，外界聯想可能拜訪林義豐和年底選舉有關。

林義豐今天表示，他和柯文哲是老朋友，因柯文哲來台南為民眾黨的市議員參選人造勢，他僅盡地主之誼，雙方聊天、敘舊，沒有談到市長選舉，不過，對台南的發展與經濟問題有交換意見，對方有提出不少觀察，他有感受到白色力量，未來在規畫上，也會採酌及參考。

林義豐表示，最近有人建議他再出馬，他也有在思考，他指近幾年台南房地產飆漲，年輕買不起房子，又6都中，台南的薪資水平又最低，都是讓他思考是否再出馬參選台南市長的原因，若有決定會說明。他也表示，一直以來都是無黨籍，不會加入民眾黨。

台北市長柯文哲與幕僚昨晚拜會台南市五彩集團總裁林義豐。圖／林義豐提供
台北市長柯文哲與幕僚昨晚拜會台南市五彩集團總裁林義豐。圖／林義豐提供
台北市長柯文哲與幕僚昨晚拜會台南市五彩集團總裁林義豐（右七），雙方談了2小時。圖／林義豐提供
台北市長柯文哲與幕僚昨晚拜會台南市五彩集團總裁林義豐（右七），雙方談了2小時。圖／林義豐提供

台南市長 林義豐

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