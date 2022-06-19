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政治獻金申報系統出包 監察院：已解決

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
監察院。本報資料照片
監察院。本報資料照片

監察院政治獻金申報系統傳出包，台灣民眾黨發言人、桃園市議員參選人張清俊發現，監察院政治獻金申報系統中，兩筆匯款方式相同的政治獻金，其受贈收據，在「發票日、到期日」欄位顯示的內容不同，一筆空白，另一筆卻被系統強制標註了日期。監院今天回應，因建置新系統盼簡化申報程序，系統轉換介接難免發生問題，第一時間已解決問題，不影響捐贈者與受贈者權益。

監察院今天表示，為因應今年九合一地方公職人員選舉，預估將有數萬以上人員參加選舉，監察院秉持主動服務熱忱，建置新的「政治獻金網路申報系統」提供擬參選人使用，希望簡化申報程序，減少不必要違法情事，然而涉及新舊系統間轉換與介接，難免發生相容性的問題，監院同仁與廠商本著「發現問題，解決問題」的態度，開發過程中克服許多新舊系統間的差異，不斷測試修改，務求減少錯誤發生。

監察院說，今年3月22日新系統上線後，特別要求系統廠商駐點服務，專門解決使用者操作問題，監院竭誠全力協助，務求精益求精。

監察院指出，關於張清俊反映受贈收據誤植發票日的問題，監察院第一時間即刻通知系統廠商處理，迅速解決問題，不影響捐贈者與受贈者雙方權益。監察院非常感謝張清俊支持使用網路申報系統，並即時反應操作問題，也歡迎其他擬參選人對於該系統提出良善建議，共同精進網路申報系統，俾使盡善盡美。

監察院 政治獻金

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