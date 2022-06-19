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綠7月黨職改選 新潮流南流拚潘孟安、林俊憲都進中常會

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨權力核心即將改選，新潮流南流希望屏東縣長潘孟安及立委林俊憲都進入中常會。本報資料照片
民進黨權力核心即將改選，新潮流南流希望屏東縣長潘孟安及立委林俊憲都進入中常會。本報資料照片

民進黨將於7月17日全代會改選中執評委，再進一步改選中常委及中評會主委，日前各派系登記參選名單出爐，新潮流系布局暗藏玄機。據悉，新系目標維持3席中常委，不過最後安排未有定論，初步規畫有兩種版本，一種是北、中、南流各1席，另一種版本則是北流1席、南流2席；南流力拚讓台南立委林俊憲及屏東縣長潘孟安都進入中常會。

中執評委改選攸關黨內權力核心，不只每周可「面聖」參加中執會及中常會，還可參與決定初選遊戲規則。下一屆中執會及中常會將處理2024總統初選，各派系卯足全力鞏固勢力，副總統賴清德所屬新系更是觀察重點；雖然新系這幾年慣於崇尚「老二哲學」，但2024可能有派系所屬的總統候選人產生，除賴清德呼聲高，新系的桃園市長鄭文燦也不放棄一搏，因此新系將積極布局，不會鬆手。

新潮流每屆推人都是北流及南流輪流，協商後再共推。本屆3席分別為台北市議員許淑華、梁文傑及高雄立委李昆澤，許和梁都是北流；因此今年南流希望也推2席，盼林俊憲、潘孟安都進入中常會，另1席則由許淑華繼續延任。而新系內部還有另一種版本，則是北、中、南流各推1席，分別是許淑華、台中市議員陳世凱及林俊憲。不過無論是林俊憲及潘孟安都進入中常會，還是由陳世凱及林俊憲進入中常會，「親賴」色彩將相當鮮明。

改選時，3張中執委票能選1席中常委，目前民進黨中常委共有10席。分別是新潮流3席、正國會2席、英系2席，湧言會1席、蘇系1席、綠色友誼連線1席，從各派系掌握的黨代表票數估算，席次將維持平盤，但新系3席推誰進入中常會，將是觀察指標。

根據民進黨中央公布的中執委登記名單，共計35人登記，應選30人。包括新潮流林俊憲、許淑華、潘孟安、陳世凱、高閔琳、簡煥宗、邱俊憲、呂林小鳳、黃世杰、梁文傑；正國會陳茂松、陳啟能、王義川、林右昌、曾姿雯、陳怡君、陳亭妃；英系蔡易餘、蘇治芬、黃承國、莊雅芬、黃明璇、陳淑華、彭佳芸、郭再欽；湧言會紀桂珠、王定宇、趙天麟、李妍慧；蘇系鄭美娟、彭成龍、蘇巧慧；綠色友誼連線何志偉、林益邦；民主活水（前主席卓榮泰系統）許菡芸。

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