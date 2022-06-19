快訊

中一中實體期末考引爆學生不滿 師竟脫口：染疫暑假可好好休養

德僑圈爆權勢性騷 謝志偉再發文「收起了心情和笑容」

聯合報／ 記者張加／即時報導
海德堡台灣華語文學習中心2月揭牌，中心副主任王志宏（白衣服者）遭指控涉嫌多起權勢性騷事件，駐德代表謝志偉（左一）也捲入爭議。圖／取自僑委會網站
海德堡台灣華語文學習中心2月揭牌，中心副主任王志宏（白衣服者）遭指控涉嫌多起權勢性騷事件，駐德代表謝志偉（左一）也捲入爭議。圖／取自僑委會網站

德國僑圈傳出性騷事件，引發熱議，駐德代表謝志偉已多次在臉書回應此事；謝志偉今再度談起處理性騷擾、為台拚外交，他表示，想起有些人也許自從某些年起，從此不曾再笑過，他收起了心情和笑容。

今年2月德國海德堡台灣華語文學習中心成立，旅德教師吳品瑜5月揭露該中心副主任王志宏曾在十多年內涉嫌多起權勢性騷事件，曾為中心站台揭牌的謝志偉也被捲入，引發軒然大波。

謝志偉17日在臉書發文列9點說明，指第一時間，僑委會、教育部、外交部等均極為關切此事，並由他在此負處理之責，尤其僑委會為此多次召開會議，「處理有不及格之處，我負全責。」

謝志偉並表示，對那些指控者（受害者），仍要說一聲「抱歉，讓你們委屈了。」今後官方及僑界誓不讓任何人落單。

謝志偉今天再度在臉書發文，內容較先前幾次說明與回應簡短。他表示，很多朋友，認識與不認識，來訊或留言：處理性騷擾，縱是多年前事，情理法之間，要他務必「小心面對」。

謝志偉說，他想起，為台灣拚外交，很多朋友，老的或新的，告訴他：凡是折衝事，台德中之間，要他務必「小心對面」。

「我心胸坦蕩地，兀自淡淡地、無聲地笑了起來。心情略為鬆解。許久不曾。」謝志偉表示，「卻想起，有些人，也許自從某年起，從此不曾再笑過。我收起了心情和笑容。」

王志宏16日發出聲明指出，對於背離事實的指控，他無法苟同，已經與律師研究蒐證中。

謝志偉 僑委會 性騷擾

延伸閱讀

獨／高雄警職分局人事主任性騷小女警 遭記過拔主管職

朱學恒酸謝志偉：有時間罵台灣人 卻沒時間處理性騷案

德僑圈傳性騷事件 謝志偉：指控和事實差距甚遠

德僑圈性騷案 謝志偉「確認法律前無法查 」他秒打臉

相關新聞

聽錄音檔想起侯友宜曾痛哭流涕 恩恩爸再求給真相

資深媒體人周玉蔻爆料外流錄音檔，讓恩恩事件再掀波瀾，恩恩爸昨晚臉書發文表示，自己聽錄音檔後發現市府三點瑕疵，對於新北市長...

搶先恩恩爸公布恩恩離世？ 侯友宜：被問到時如實回答

恩恩爸聽了資深媒體人周玉蔻外流音檔後，昨晚發文再求新北市長侯友宜給真相。侯友宜今回應，完全可以體會恩恩爸的心情，若有需要...

德僑圈爆權勢性騷 謝志偉再發文「收起了心情和笑容」

德國僑圈傳出性騷事件，引發熱議，駐德代表謝志偉已多次在臉書回應此事；謝志偉今再度談起處理性騷擾、為台拚外交，他表示，想起...

柯文哲拋興建金廈大橋 藍黨團：先問金門鄉親

台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，廈門與金門近在咫尺，他主張興建金廈大橋，「做一條橋，金門的問題就解決一半。」引發熱議。國民...

花錢找公關「喬事」 戳破台美外交虛妄真相

對美國辦外交，是要幹實事，端午節龍舟賽，花錢找政治公關，向白宮請託美國總統的龍舟賽賀函，所為何來，虛榮作祟。白宮賀函代表什麼外交意義，要到了，也等於是買來的，無非拿回國內搞政治宣傳，民進黨與國民黨兩黨，都是這樣拿老百姓的錢開玩笑，這種花大錢找買辦的另類金錢外交，是打腫臉充胖子，假裝很有本事，其實是花錢找人辦事。

不捨文面國寶林智妹辭世 總統：續傳承原民文化

全國碩果僅存的文面國寶林智妹昨晚過世，總統蔡英文昨天深夜透過臉書表達不捨，並感謝林智妹終身奉獻於文化的傳承和推廣，政府會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。