德僑圈爆權勢性騷 謝志偉再發文「收起了心情和笑容」

德國僑圈傳出性騷事件，引發熱議，駐德代表謝志偉已多次在臉書回應此事；謝志偉今再度談起處理性騷擾、為台拚外交，他表示，想起有些人也許自從某些年起，從此不曾再笑過，他收起了心情和笑容。

今年2月德國海德堡台灣華語文學習中心成立，旅德教師吳品瑜5月揭露該中心副主任王志宏曾在十多年內涉嫌多起權勢性騷事件，曾為中心站台揭牌的謝志偉也被捲入，引發軒然大波。

謝志偉17日在臉書發文列9點說明，指第一時間，僑委會、教育部、外交部等均極為關切此事，並由他在此負處理之責，尤其僑委會為此多次召開會議，「處理有不及格之處，我負全責。」

謝志偉並表示，對那些指控者（受害者），仍要說一聲「抱歉，讓你們委屈了。」今後官方及僑界誓不讓任何人落單。

謝志偉今天再度在臉書發文，內容較先前幾次說明與回應簡短。他表示，很多朋友，認識與不認識，來訊或留言：處理性騷擾，縱是多年前事，情理法之間，要他務必「小心面對」。

謝志偉說，他想起，為台灣拚外交，很多朋友，老的或新的，告訴他：凡是折衝事，台德中之間，要他務必「小心對面」。

「我心胸坦蕩地，兀自淡淡地、無聲地笑了起來。心情略為鬆解。許久不曾。」謝志偉表示，「卻想起，有些人，也許自從某年起，從此不曾再笑過。我收起了心情和笑容。」

王志宏16日發出聲明指出，對於背離事實的指控，他無法苟同，已經與律師研究蒐證中。