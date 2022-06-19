搶先恩恩爸公布恩恩離世？ 侯友宜：被問到時如實回答

恩恩爸聽了資深媒體人周玉蔻外流音檔後，昨晚發文再求新北市長侯友宜給真相。侯友宜今回應，完全可以體會恩恩爸的心情，若有需要市府可以按照規定，隨時提供相關資料，也讓兩位局長好好說明；至於之前代為宣布恩恩離世消息，是因為在記者會被問到，自己如實回答。

恩恩事件持續延燒，恩恩爸昨晚發文批評，自己聽到外流錄音檔後發現市府有三點瑕疵，對於新北市長侯友宜作日回應的文不對題感到不解，不過也說侯友宜在恩恩當天使時曾痛哭流涕，相信是想真心幫助尋求真相，因此再次請求侯友宜提供關鍵錄音檔。

侯友宜表示，完全可以體會恩恩爸的心情，如果恩恩爸還有需要，市府隨時可以按照規定，請兩位局長提供相關資料，包含整個錄音及橫向通聯說明，並好好和恩恩爸說明 。

針對侯友宜在恩恩離世時代恩恩爸宣布消息，侯友宜表示，對恩恩爸這段時間的傷痛，完全完全可以感受，但當天是因為記者會過程中被詢問，他如實的回答，希望大家陪恩恩爸度過難關。

另外，外界關心2024總統大選局勢，侯友宜是否會跟鴻海創辦人郭台銘碰面引關注，他回應， 謝謝大家關心，其實自己是新北市長，一切以新北市政為主，尤其疫情當頭，把疫情守好、把市政做好，好好做事，是現在最重要角色。