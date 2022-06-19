聽錄音檔想起侯友宜曾痛哭流涕 恩恩爸再求給真相

資深媒體人周玉蔻爆料外流錄音檔，讓恩恩事件再掀波瀾，恩恩爸昨晚臉書發文表示，自己聽錄音檔後發現市府三點瑕疵，對於新北市長侯友宜昨日回應感到不解，不過也說侯友宜在恩恩當天使時曾痛哭流涕，當時也相信是想真心幫助尋求真相，因此再次請求侯友宜提供關鍵錄音檔。

恩恩爸指出，他在與周玉蔻視訊連線中，第一次聽到「多日苦求」的關鍵的真相拼圖，也就是橫向錄音檔，反覆聽了內容發現聯繫過程中有許多瑕疵。

首先，新北衛生局當時手握確診民眾就醫的派車權限，卻讓119完全找不到人，新北市衛生局和衛生所有沒有24小時的值班人員？為什麼新北衛生局、衛生所可以失聯52分鐘，也就是當日晚間17時33分至18時25分，市府一直沒有合理的解釋和說明。

第二是消防局施小姐第一時間，沒有跟雙和醫院說明恩恩已經意識不清，急著幫忙聯繫醫院過程中只有說「兩個小孩發燒，媽媽很急」，導致雙和急診的人員把恩恩當作一般發燒的確診者，而他老婆只是一般著急的媽媽，醫院確診的病患很多，醫院不接受消防局的請求，拒絕收治恩恩。消防局應該說清楚當下勤務中心的狀況，為何訊息傳達有嚴重落差？是否新北消防局因為獨步台灣的SOP，而把消防署的指引忽略了？

第三則是新北市政府在4月14日以前，沒有防疫派遣中心這個編制與功能，據勤務中心主任李宇松說明，因為恩恩的救護事件，消防局在4月17日以後才在九樓成立防疫派遣中心，從此確診病患可由消防局自己聯繫醫院處理床位，不需要再透過衛生所或衛生局。

恩恩爸批評，看到新北市長侯友宜昨回應，還是讓他非常不明白，橫向通聯錄音檔或是相關檔案，和消防局控告張先生的誹謗案有什麼關係？新北市政府就是當事人，市府手上的檔案已經足夠釐清整件事情的真相了，完全不需要透過司法證明清白，而且自己也從來沒有懷疑過基層消防局弟兄的清白，只是要拼湊恩恩送醫流程的真相而已。

恩恩爸還說，侯友宜也曾痛失愛子，但在4月19日恩恩凌晨離世當下，自己因為難過到無法說話，而沒有回應恩恩詳細病情，沒想到上午10時多醒來，已經在新聞上看到侯友宜痛哭流淚，代自己先向媒體宣布恩恩結束痛苦，去當小天使了。

當下很震撼，也覺得侯友宜的眼淚是很真誠的，是真心想要幫助尋求真相的，但自己從5月29日深夜在臉書發文尋求真相至今已經20天了，真相還是一無所知，所以再次卑微的請求侯友宜，請提供關鍵的橫向通聯錄音檔，清楚地還原整件事情，也盼藉此幫助社會進步，不要再有類似事件。

恩恩爸記錄的關鍵橫向錄音（119第一次撥打雙和醫院）

119撥打雙和醫院：嘟........嘟..........(接通)

雙和醫院語音：雙和...(分機按鍵兩聲)

雙和醫院語音：請稍候（音樂聲），急診（分機按鍵33）請稍候（音樂聲）

雙和急診：喂～急診

119：你好，不好意思，我這邊是新北消防局

雙和急診：嗯

119：我想要請問一下就是有民眾啊，她媽媽跟兩個小孩兩歲跟五歲都是確診，但是目前小孩兩個都發燒，但是因為中和區的衛生所跟衛生局完全都聯絡不上，但是媽媽很急，你們有辦法先幫他?

雙和急診：沒有辦法，是要先聯絡感控，不是說確診，媽媽很急，你就可以過來，要先聯絡感控

119：你們的感控是不是？，ＯＫ，好，好，ＯＫ

雙和急診：要先聯絡感控，確定有床位再....我們現在有很多確診