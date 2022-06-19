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【即時短評】恩恩事件續燒 侯市府制式機制恐難應戰

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜面臨連任選舉，恩恩事件恐成政治提款機，讓對手一路打到年底大選。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜面臨連任選舉，恩恩事件恐成政治提款機，讓對手一路打到年底大選。記者李成蔭／攝影

北部疫情趨緩，新北市長侯友宜近日恢復行動治理座談，也開始出席市政建設，今日還跑宮廟活動，嗅到選戰加溫的味道，但恩恩事件如影隨形一爆再爆，市府危機處理不當，恐將拖累選舉。

恩恩事件責任歸屬細節目前尚待斷定，但事件發展至今已經成為民進黨及側翼的政治提款機，回顧市府在事件爆發之初的危機處理，節奏慢半拍不說，前後矛盾的起手式更令人搖頭。

在恩恩爸爸要求要取得相關通聯資訊後，新北市府自信的說「都準備好了」，卻又說不能提供錄音，不只讓恩恩爸不滿，民進黨人士更是撿到槍狂掃。市府人士透露，會有這樣的情況是因為府內有兩不同意見，公不公布各有人主張。

再論近日資深媒體人周玉蔻爆料錄音檔，前一晚的事情到上午還沒擬答，徒留侯友宜「罐頭回應」，後來才得知相關局處以為僅有文字而沒有錄音檔，並無積極應對。

站在公務員角度來看，確實只要把局處內事情做好，雖然這次事件處大環境嚴峻，但仍有橫向聯繫問題；就縱向溝通來看，各局處業務理當有相應的督導長官，如副秘書長甚至副市長，不知識溝通失靈還是輕忽事件的衝擊，造成嚴重傷害。

兩年前新北市金山區公所小編過勞死事件，當時新北巿府面對此案，也給人企圖壓下的印象。兩生命憾事都處理手法類似，推敲有兩可能，一來是侯友宜高民調及鐵漢形象不容有瑕疵或汙點，希望讓事情「就這樣過去」；二來可能就因高民調，即便有小瑕疵也造成不了太大傷害，時間一久便隨之淡忘。

「恩恩事件」除地方有責任外，其實最大過錯應屬中央政策一團亂所致，如今市府卻因危機處理不當而背鍋，推測選舉年會讓事件持續發酵，給予對手陣營機會，絕對往死裡打。

毫無疑問，恩恩事件延燒會對新北市長侯友宜年底連任之路帶來壓力，這也是綠營拿恩恩事件窮追猛打的主因。侯陣營若持續冷處理、不願積極正面回應恩爸訴求，重整內部溝通及回應的機制，恐將誤判形勢，不僅會衝擊選情，也傷侯友宜個人的政治聲望。

恩恩事件本以為就要落幕，近日新錄音檔再掀波瀾。圖為上次面對多家媒體追問恩恩事件，市政會議後難得有多位府內官員在聯訪前討論許久。記者李成蔭／攝影
恩恩事件本以為就要落幕，近日新錄音檔再掀波瀾。圖為上次面對多家媒體追問恩恩事件，市政會議後難得有多位府內官員在聯訪前討論許久。記者李成蔭／攝影

新北市長 侯友宜

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