林智堅參選桃園 議員參選人許家睿讚：最佳人選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
林智堅（左）參選桃園，議員參選人許家睿（右）表示，林是最佳人選。圖／取自許家睿臉書
林智堅（左）參選桃園，議員參選人許家睿（右）表示，林是最佳人選。圖／取自許家睿臉書

民進黨選對會昨天拍板，由新竹市長林智堅轉戰年底桃園市長選戰。民進黨桃園市議員參選人許家睿表示，林智堅無疑是桃園市長最強的人選，過去民進黨讓桃園從停滯中翻轉，成為最年輕且適合移居的直轄市，期許未來在所有綠營桃園隊的共同努力，一起達成「專業市長加一位、年輕議員加一位」，帶領桃園往下一個目標出發。

許家睿指出，年輕的城市，需要優秀的掌舵者，林智堅市長就是最佳的人選。如何打造一個適合移居的城市？這個問題不論是桃園市長鄭文燦或林智堅都有一套屬於他們的模式，用八年的時間帶來城市的蛻變、幸福、與光榮感。

許家睿說，桃園是最年輕的直轄市，有許多建設正在加緊腳步規劃、完成，需要有年輕、專業、並且能延續文燦市長施政的人才繼續接力。林智堅執政新竹市任內期間，不僅推動完成公道三打通、新闢竹科X、設置兒童醫院、新建市立棒球場，更規劃五楊高架向南延伸、新竹環狀輕軌、新竹大車站等建設，更有細膩的城市美學理念，任內完成新竹動物園的復興計劃、東門市場改造。

許嘉瑞表示，林智堅具備高度的行動力、堅守不變的原則、以及對城市規劃的本領，期盼一同攜手為建設桃園共同努力，「桃園正好，加速前進」。

桃園市長 林智堅 新竹市長

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