林智堅選桃園 鄭運鵬：100%的祝福與協助

民進黨拍板新竹市長林智堅參選桃園市長，對此，原有意參選桃園市長的立委鄭運鵬表示，「歡迎林智堅市長一起來桃園努力，在新竹有柯總召(柯建銘)，在桃園有幹事長！請放心。林市長會得到我和團隊100%的祝福與協助」。

鄭運鵬表示，世界激烈改變的時代，任何進步都需要更強的團隊合作，新竹和桃園的合作，必須更進一步結合成為護國靠山、世界引擎。桃園要延續市長鄭文燦的兩任成功轉型，未來加上林市長在新竹的成功經驗，「運鵬身在中央立法院，非常樂意和鄭市長、林市長合作，為桃園再進步成為鐵三角！」