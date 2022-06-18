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蔡總統肯定土木技師 盼為台灣打造安全永續環境

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午出席「中華民國土木技師公會全國聯合會會員代表大會」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午出席「中華民國土木技師公會全國聯合會會員代表大會」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天出席土木技師公會全國聯合會會員代表大會時表示，台灣位環太平洋地震帶，加上極端氣候影響，這幾年面對的天災類型不斷改變，因此建築安全不僅須更嚴謹審核，也要在結構上加強韌性，盼各界與政府一起努力，為台灣打造安全環境。

蔡總統指出，為因應全球邁向淨零轉型趨勢，包括政府公共工程建設及民眾最關心的社會住宅興建等，都要融入智慧節能的概念，導入更多減碳工法和技術，提升整體建築的能源效率，請土木界、工程界、建築界及學術界的夥伴與政府一起努力，持續提升公共工程品質，一起為台灣及下一代打造安全永續的環境。

蔡總統說，台灣位於環太平洋地震帶，再加上極端氣候的影響，這幾年來所面對的天然災害類型也不斷在改變，因此建築安全不僅需要更嚴謹審核，也需要在結構上加強韌性，才能因應各種類型的風險。在這方面，土木技師公會積極辦理耐震標章認證，從建築結構的設計，到工地現場的監督查證，每個環節都加強控管。

蔡總統頒發「土木工程教育傑出貢獻獎」，除恭喜得獎人東華大學副校長徐輝明及台北科技大學特聘教授宋裕祺，也感謝他們持續研究新進工法，把知識化為國家進步的力量，替台灣培養出優秀土木人才。

建築 地震 減碳

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