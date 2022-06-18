周玉蔻爆消防局找不到人 衛生局：不要模糊焦點

資深媒體人周玉蔻昨晚在節目爆料恩恩事件錄音檔，內容顯示新北消防局打電話給雙和醫院，表示「中和衛生所跟衛生局完全聯絡不上，但是媽媽很急（恩恩媽），有辦法先幫她？」新北市下午召開疫情說明會，衛生局反駁表示有心政論人士不要再模糊焦點。

周玉蔻昨晚在節目中播出一段4月14日晚間6時許，新北市消防局與雙和醫院的通話錄音，內容顯示消防局勤務人員打電話到雙和醫院，表示接獲媽媽報案表示確診需送醫，但中和衛生所及衛生局都聯繫不上，請醫院先幫忙，但醫院表示需先連絡感控，確認有床位才能送來，不是媽媽很急就可以送。質疑衛生局對外理由說大家都很忙，但其實根本找不到人。

新北市下午舉行疫情說明會時，消防局表示當天傍晚6點22分消防局立即連繫雙和醫院，表示無法收人要聯絡感控後，接著就聯繫上衛生局，由衛生局聯絡感控安排專責病房收治，這是一連串持續過程。

衛生局說，4月14日當天新北市確診360人，但居隔人數高達1萬多人，依據當時中央防疫規範，包括確診者收治、疫調、匡列，接觸者居隔管理、採檢，衛生局、衛生所人員必須以人工方式在繁複且速度緩慢的中央法傳系統、Trace 系統一筆一筆登錄上傳個案資料，每一個個案、居隔者都要透過電話反覆聯繋，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力協助每一通民眾來電的需求。絕對沒有唱空城計。