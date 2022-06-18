批藍白合是綠營抹紅戰略 柯文哲：不貪汙的民進黨就是民眾黨

年底大選逼近，各地「藍白合」傳聞不斷，民眾黨主席、台北市長柯文哲在民眾黨的Podcast節目「燒ROAST眾」中批評，「這是民進黨戰略，主軸是抗中保台，把柯文哲抹紅」，他說，「有人說民眾黨是什麼？我講出來，會氣死人，不貪汙的民進黨就是民眾黨，我們做事比較清白」。

對於日前跟國民黨台北市前議員羅智強、台北市議員游淑慧見面，引發外界揣測。柯文哲表示，人活在世界上就是聊天，為什麼認為見面就一定會談偉大的事情？羅智強說當了3年半市議員，想要去選桃園，「我說好啊，加油」。

柯文哲也表示，羅智強不是會謾罵的人，羅智強在媒體上說要見面，那有什麼困難，「我是自然，沒事就說什麼要收編，人活在世界上不是只有政黨，還有同鄉會、同學、同事，很多同，不一定要同志，為什麼一定要同政黨的，這起笑（發瘋）的社會」。

至於藍白合傳聞不斷，柯文哲說，這是民進黨戰略，真正策略是把柯文哲抹紅，都變成抗中保台的對象，「奇怪，我沒在大陸做生意，看民進黨在大陸做生意都比我多」。

柯文哲也表示，在台灣主張統一的可能沒有3%，97%沒有要跟大陸統一，「這97%不全都是民進黨？他（民進黨）現在策略，3%就是國民黨還包含柯文哲，剩下都是民進黨的，神經病，哪有這樣的二分法」。

柯文哲說，「有人說民眾黨是什麼？我講出來，會氣死人，不貪汙的民進黨就是民眾黨，我們做事比較清白」。