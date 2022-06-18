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王光祿狩獵案 監委促法務部提非常上訴

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
2013年，王光祿在河床撿拾一把獵槍並在8月持槍上山狩獵，獵打長鬃山羊和山羌各1隻。獵槍部分遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑，該案最終由蔡英文總統行使特赦權，特赦王光祿。本報資料照片
2013年，王光祿在河床撿拾一把獵槍並在8月持槍上山狩獵，獵打長鬃山羊和山羌各1隻。獵槍部分遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑，該案最終由蔡英文總統行使特赦權，特赦王光祿。本報資料照片

監察委員王美玉今天表示，王光祿狩獵案雖獲特赦，但除刑不除罪，且判決恐未正確理解憲法保障原住民族傳統狩獵文化，並有適用法律不當等情事，日前已在委員會通過調查報告，就此案確定判決違背法令部分，將促請法務部轉檢察總長研提非常上訴。

2013年，王光祿在河床撿拾一把獵槍並在8月持槍上山狩獵，獵打長鬃山羊和山羌各1隻。獵槍部分遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑，該案最終由蔡英文總統行使特赦權，特赦王光祿。

王美玉表示，王光祿案的有罪判決，恐未正確理解憲法保障原住民族傳統狩獵文化，加深族群隔閡，並凸顯保障原住民族狩獵文化及獵槍使用規範尚欠不足等問題，且特赦王光祿僅除刑不除罪，尚難還其公道。

王美玉說，王光祿撿拾獵槍，被認為不符原住民「依其文化所允許之方式製造」，處以重刑。但原住民從事狩獵活動為其文化權利重要內涵而受憲法保障，國家既許可原住民得依法持有自製獵槍而狩獵野生動物，自負有保障原住民得安全從事合法狩獵活動義務；此外，原住民族使用獵槍有其生活上之需要，倘以刑罰制裁持有生活必需品行為，是對原住民人權的嚴重傷害。

王美玉指出，近20餘年來，實務上有關原住民族持有自製獵槍除罪規定構成要件的解釋適用，都不斷修正調整，盡可能給予寬容的權利保障。王光祿案的確定判決，顯然是無視原漢民族間長年矛盾衝突，也顯示各級司法機關對原住民族傳統文化的保障，仍屬消極，造成迄今無法彌補的隔閡，並違反為保障原住民族傳統文化，逐步修正放寬原住民除罪的相關規定意旨。

原住民 王光祿 特赦

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