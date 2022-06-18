藍營「侯郭配」才能贏2024？ 侯友宜：不忘選民承諾

新北市長侯友宜昨指出今年是任期最後一年，要全力以赴將當初的政見做好，被外界認為是暗示「下一步」，且近來還有民調指出，國民黨2024總統要贏必須讓他與鴻海董事長郭台銘搭檔競選。侯友宜強調，自己理想是不要忘了對選民的承諾，現在最重要是把市長的工作做好。

侯友宜表示，他現在的角色及工作就是市長，當然今年是任期的最後一年，所以在3年多前跟新北市民承諾的政見，一定要全力以赴，完成政見，理想就是不要忘了對選民的承諾，所以要更進一步盡心盡力，在最後幾個月好好想辦法全力完成市政建設。