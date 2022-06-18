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被抹紅抹黑 羅智強通牒這兩人 24小時都收到道歉文

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
台北地院陳姓科員給羅智強的道歉文。圖／羅智強發言人何元楷臉書
台北地院陳姓科員給羅智強的道歉文。圖／羅智強發言人何元楷臉書

台北市前議員羅智強被不明人士在網路駡成「狗」，市議員徐巧芯追蹤PTT社群，發現駡羅的竟是新北地院政風室陳科員。羅智強昨天上午聲明24小時內不道歉就告，昨晚就接到陳姓科員道歉電話及簡訊。

羅智強團隊發言人何元楷表示，羅智強昨晚接到陳姓科員電話，並以簡訊附上道歉聲明，希望得到羅智強的原諒，羅認為既然在在24小時內道歉便不追究，但希望該科員日後謹言慎行。

羅智強4天前也對桃園前議員王浩宇通牒24小時內道歉，不然提告，原因是羅指王浩宇拿他去年發的圖卡，把原本如果今天是馬英九執政「一定打得到疫苗」，改成「一定打得到中國疫苗」搞抹紅把戲，混淆大眾視聽。

羅智強認為抹紅是執政黨一貫作風倒也不意外，但王浩宇用這種惡意改圖的方式，讓別人誤以為這是羅智強做的圖，已構成真實惡意。

何元楷表示，聲羅智強明當天發出後，王浩宇7分鐘後就道歉，羅也就決定不提告。何元楷強調面對不同立場，應抱持尊重包容的態度，這才是展現民主自由的素質，不樂見諸如此類的發言，撕裂台灣。

王浩宇改羅智強過去發圖片的文字，羅認為被抹紅。圖／羅智強臉書
王浩宇改羅智強過去發圖片的文字，羅認為被抹紅。圖／羅智強臉書

羅智強 王浩宇 疫苗

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