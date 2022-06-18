幼童打疫苗 張錦豪、顏蔚慈呼籲新北市府加速接種

疫情指揮中心也於5月2日起開放兒童(5-11歲)開始施打第一劑疫苗，截至6月13日止，已有105萬5224位兒童接種。新北市議員張錦豪及新北市候選人顏蔚慈查閱疫情指揮中心之資料後發現，新北市兒童第一劑接種率僅有65.3%，在六都之中排名倒數第二，遠低於全國73.5%的接種率，兩人齊聲呼籲新北市府，應加速施打，維護兒童們的健康。

張錦豪說，中央日前已將兒童接種第二劑疫苗的間隔時間，從12周縮短至4周，並預計從6月下旬施打，新竹市在17日就已經開放診所預約施打，台北市則從18日開設兒童疫苗接種站，提供第二劑莫德納疫苗的接種，27日開始安排到校接種BNT疫苗第二疫苗。

顏蔚慈說，新北市府在面對這波疫情時，動作慢半拍，從是否實施線上教學到兒童疫苗的施打規畫，都是落後其他縣市，新北市明明擁有全台灣最多的兒童數，卻遲未有明確地規劃，新北市府過往總愛提到領先中央、超前部署，現行的作為顯然有很大的改善空間。