幼童打疫苗 張錦豪、顏蔚慈呼籲新北市府加速接種
疫情指揮中心也於5月2日起開放兒童(5-11歲)開始施打第一劑疫苗，截至6月13日止，已有105萬5224位兒童接種。新北市議員張錦豪及新北市候選人顏蔚慈查閱疫情指揮中心之資料後發現，新北市兒童第一劑接種率僅有65.3%，在六都之中排名倒數第二，遠低於全國73.5%的接種率，兩人齊聲呼籲新北市府，應加速施打，維護兒童們的健康。
張錦豪說，中央日前已將兒童接種第二劑疫苗的間隔時間，從12周縮短至4周，並預計從6月下旬施打，新竹市在17日就已經開放診所預約施打，台北市則從18日開設兒童疫苗接種站，提供第二劑莫德納疫苗的接種，27日開始安排到校接種BNT疫苗第二疫苗。
顏蔚慈說，新北市府在面對這波疫情時，動作慢半拍，從是否實施線上教學到兒童疫苗的施打規畫，都是落後其他縣市，新北市明明擁有全台灣最多的兒童數，卻遲未有明確地規劃，新北市府過往總愛提到領先中央、超前部署，現行的作為顯然有很大的改善空間。
張錦豪、顏蔚慈皆表示，這波疫情來得又快又急，各縣市政府無不加緊腳步用最謹慎、便民地方式來協助市民朋友們對抗疫情。中央已經宣布開放兒童疫苗第二劑接種的時間，他們要呼籲新北市府，加緊腳步提高接種率，第二劑應盡快安排入校接種，不要再讓家長擔心害怕疲於奔波，並妥善引導其他醫療院所配合，雙管齊下，才有助於完善群體保護力，也減輕第一線防疫人員之負擔。
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