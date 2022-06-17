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綠中執委登記 賴系搶攻中常委、正國會林右昌登場

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
綠中執委登記，賴系搶攻中常委，正國會林右昌登場。圖／本報系資料照
綠中執委登記，賴系搶攻中常委，正國會林右昌登場。圖／本報系資料照

民進黨中執評委改選，將在七月十七日全國黨代表大會登場，候選人登記在今天登記截止。較引發關注的是，副總統賴清德系統這回積極備戰，據悉包括林俊憲、潘孟安都可能爭取中常委，進入黨內最高權力核心；正國會則安排林右昌接棒陳亭妃中常委席次。

民進黨目前有10席中常委，分別是新潮流3席、正國會2席、英系2席，湧言會1席、蘇系1席、綠色友誼連線1席。派系人士出，從各派系掌握的黨代表票數估算，7月的改選的中常委席次應不致於有太大改變，基本上仍維持現有的派系共治生態。

本次中常委改選最大的意義在於，將主導2024年總統初選黨內遊戲規則，與立委提名事宜。由於2019年民進黨總統初選，蔡賴相爭過程，賴清德陣營始終自覺在黨內話語權不足，因此本次改選是否能有親賴勢力進入中常會，備受關注。

中執委選舉共計35人登記，應選30人。登記名單包括新潮流林俊憲、許淑華、潘孟安、陳世凱、高閔琳、簡煥宗、邱俊憲、呂林小鳳、黃世杰、梁文傑；正國會陳茂松、陳啟能、王義川、林右昌、曾姿雯、陳怡君、陳亭妃；英系蔡易餘、蘇治芬、黃承國、莊雅芬、黃明璇、陳淑華、彭佳芸、郭再欽；湧言會紀桂珠、王定宇、趙天麟、李妍慧；蘇系鄭美娟、彭成龍、蘇巧慧；綠色友誼連線何志偉、林益邦；民主活水許菡芸。

中評委共有15人登記，應選11人。登記名單包括賴瑞隆、陳文治、林宜瑾、陳坤榮、張雅旻、許文獻、林寶興、管碧玲、洪健益、李偉智、陳明虹、呂孫綾、王博程、黃文益、周志賢。

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