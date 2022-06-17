遭爆動員網軍做影片攻擊林昶佐 民眾黨：只是將新聞影片加上字幕

民眾黨遭離職員工爆料，在環南市場自治會長嗆立委林昶佐事件後，動員剪輯影片攻擊林昶佐，有網軍及側翼疑雲。對此，民眾黨發言人盧冠妃表示，該群組是黨的內部工作群組，並非網路跟名嘴臆測的側翼溝通群組，針對林昶佐委員的影片，只是將新聞影片加上字幕，並在當時發言人臉書上作評論，而非中央圖房，請外界停止揣測。

盧冠妃也提到，針對離職員工將內部群組外洩，黨部已經跟律師溝通，後續行動會再向外界報告。

民眾黨人士指出，林昶佐被嗆是當天流量最大的事情，且是林昶佐先攻擊台北市長柯文哲，各大媒體也都已經把影片播送出去，民眾黨本來就該回擊，但完全沒有所謂設局或動員網軍及側翼，只是柯文哲陣營跟林昶佐陣營的政治攻防。

民眾黨人士表示，該影片只是加上字幕，內容上沒有斷章取義、加油添醋，也沒有發動側翼散播，說是發動網軍、側翼攻擊都言過其實，「此事只是社群上的攻防，民眾黨不可能不對於林昶佐攻擊柯文哲做出回應，如果沒有回應才叫失職」。