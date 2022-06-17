【重磅快評】政風人員成政府打手 卻無視機關廉政弊端

原本應該是政府廉政重要角色的政風人員近來卻頻頻成為網路義勇軍，從台北市政府公共運輸處的政風室主任到新北地方法院的政風人員，都被查出上班時間在網路上發文，表現如政府打手，卻對各界指控的機關內部弊端視而不見。

明顯且離譜的是台北市政府政風處長林炤宏面對議員在議會公開錄音指控，北市殯葬處某秘書涉嫌長期打麻將喬事，台北市長柯文哲要求政風處趕快調查，身為政風主管的林炤宏不覺有愧、還當場稱政風的好壞，不能光靠政風。

但當政風官員連自己機關內人員的風紀問題無法事先掌握，甚至議員都已接獲檢舉並公開指控，還不知反省、盡速展開內部調查，只讓人看到推諉卸責的消極態度。

從調查局轉任廉政署的林炤宏當天作為在圈內也引起不少討論，有人研判他在議會內頂撞柯文哲是「政治正確」，向執政當局表態；就如這幾年衛福部政風單位對各方質疑的疫苗採購問題，從事前到事後，都看不到任何行動。更不用說中央政府各機關曾被質疑的標案爭議，政風單位拿不出事先預警的防弊作為，更看不到長期蒐證後除弊的魄力。

此次引發爭議的法院政風人員，原本工作重點應該了解法院的法官有無不當交往、交往複雜或可能觸法行為，以及機關內部標案、工程發包有無不當等問題，但還未見其表現，卻已被查獲在一年兩個月內，光上班時間在網路上發文近2500則，尤其是曾批評台北市長柯文哲是「野狗」、新北市長侯友宜是「賊頭市長」，在恩恩事件中還留言指控「廢物新北狂甩鍋」，加上對其他在野政治人物的批評，發文內容幾乎跟政府網軍作風幾無兩樣，卻絲毫看不到政風人員應有的廉潔自持。

新上任的廉政署長莊榮松，檢察官生涯多數在南部服務，原本就被視為與綠營關係佳、蔡政府執政後在檢察界的升官速度，幾乎是檢察總長邢泰釗的2.0版，且在綠營執政下，未來發展持續被看好；至於他領導廉政署下的各地政風單位，是否只會對在野黨執政縣市嚴加調查、無視綠營縣市及中央政府機關的內部查弊，正待檢驗。

法務部長蔡清祥多次誇言，廉政工作已逐步將反貪腐工作由公部門擴展到私部門，讓台灣在清廉印象指數的評比上持續創造佳績。諷刺的是，近來接連爆發的政風主管、人員言行，或許最該整頓的是負責廉政的政風人員。