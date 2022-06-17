曾對徐巧芯發表不堪言論 「Bryant780417」今致電道歉

台北市議員徐巧芯指新北地院政風處公務員、網友「Bryant780417」在網路上發表多篇不堪入目言論，更曾針對她發表有性事羞辱意味的言論。徐巧芯今天說，該網友今天下午打電話向她致歉，而她向對方表達她要討論的是公務員上班使用社群平台的標準，沒有要檢討個人。

徐巧芯日前指網友Bryant780417在網路上針對多位政治人物發表不堪言論，之後更指是廉政署分派在新北地院政風處的公務員，該網友曾針對她發表和性有關的不堪文字，指「巧在床上不知道表現如何？」，頗有以性事羞辱的意味。

徐巧芯在臉書指出，今天下午6點11分，Bryant780417打電話向她致歉，她也向對方表達她對最近事件的看法，包括2016年的貼文到現在已經六年，她不會追究。

徐巧芯說，Bryant780417請她轉達，想向因為他的帳號所發表推文造成傷害表達誠摯的歉意，希望可以原諒他先前那些不成熟、非理性的言論。

徐巧芯說，她跟Bryant780417說，公務人員在私下當然有表達自己意見的權利，跟自己的政治立場，就算Bryant780417再討厭她也沒有關係，只是先前北市公務員同樣是上班時間使用社群平台，卻被叫到議會公審唸貼文的事情，讓很多人覺得這個比例原則已失當，演變成政治洗門風、綠色文革，才會有後續檢視中間的標準是否一致的討論，大家討論的是這把尺，而不是要針對公務人員個人。