影／郭台銘夫婦金門大秀恩愛 巧妙避談選總統

永齡基金會創辦人郭台銘今天一早偕同夫人曾馨瑩搭專機赴金門，兩人所到之處都引起關注，針對媒體詢問是否會參選總統？對此，郭台銘表示，目前重心在生物科技、基因治療和癌症議題，認為救人有很多方式，還有防疫，這都是他專注的焦點，覺得「政治不是我的選項」。

暌違金門5年，郭台銘今天再度造訪金門，心情顯得很好，針對民眾要求合影與記者提問都有求必應，且笑容可掬，他在視察后頭社區活動中心後，隨即要求去看看著名景點雙口海灘，他還與曾馨瑩在LOVE的裝置藝術前大秀恩愛拍照，相當甜蜜。

針對記者詢問，很多人都希望郭董能選總統一事，郭台銘表示，目前重心在生物科技、基因治療和癌症議題，認為救人有很多方式，還有防疫，這都是他專注的焦點，覺得「政治不是我的選項」。

對於為何會來看雙口海灘，郭台銘也說，他50年前在金門當兵，當時就一直想來小金門看看，但小金門是「離島中的離島」，當時要來小金，要有特殊的核准，沒想到後來就調回台灣了，結果沒來成。

郭台銘提到，疫情對老人與小孩的衝擊大，他們是弱勢族群，希望給弱勢族群做出一點貢獻，他說，目前家用PCR檢測儀才剛開始推廣，但他們並沒把銷售利潤擺在優先，而是優先去關懷弱勢族群，所以就選擇烈嶼。

他也強調，布建PCR檢測儀，也為將來有一天，不管是台灣來金門觀光也好，或是小三通恢復，金門可以成為「防疫泡泡」，大家來旅遊就不會有防疫的危險。

郭台銘在5年前，曾來金門考察，提出興建生技園區等計畫，對此，郭台銘也透露，這案子目前是暫停狀態中；他說，金門目前最大問題是兩岸小三通沒有恢復，只要兩岸小三通一恢復，對這件事情，不只生技園區，對產業整合過程中，比如低碳產業，這些都有很多機會。

他也強調，如何爭取兩岸支持，快速把小三通促進起來，這對於所有台商，對兩岸人民，對兩岸和平發展，都有很重要的意義，現在希望楊縣長能努力將兩岸小三通問題先解決，後面很多問題自然就水到渠成，可以解決；郭台銘承諾，到時一定來金門投資建設一個生醫園區，並把金門當成一個重點。