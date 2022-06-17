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賴清德隨扈龍頭體測惹議遭調職 民進黨團：徹查嚴辦
副總統賴清德「萬里」警衛室主任謝靜華少將，參加年度體測時，測考人員疑涉嫌「美化」其成績涉登載不實而遭法辦，謝靜華連帶遭調職待查。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今表示，這影響的不只是安全問題，還會影響到國人觀感，還是希望徹查嚴辦。
鄭運鵬指出，總統、副總統身邊維安特勤人員，長期都有接受國防部嚴格體檢及忠誠考核，對於謝靜華體檢不合格，感到遺憾，這也表示即使身為將官，在體檢上有不合格的都會被檢查出來，「希望國安局、國防部未來在不管是總統或副總統及其他地方特勤維安需求，相關檢查一定要嚴格，甚至要複檢，無論是什麼樣的階級」。
鄭運鵬強調，這影響的不只是安全問題，還會影響到國人觀感，還是希望徹查嚴辦，希望未來國安局內、國防部內體能或各種檢查，一定要如實甚至公開。
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