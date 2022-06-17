美參議員提案將台列「主要非北約盟邦」 外交部：感謝

國民黨高雄市長提名原地踏步近一個月之後，孫文學校總校長張亞中宣布角逐動作積極，黨中央也私下徵詢可能人選，據了解，中央選策會報成員傅崐萁前天與前衛生署長楊志良會面，力勸楊代表國民黨出征，不過，楊志良沒有答應。黨內認為，楊志良是醫界大老、台大公衛所前所長，高雄市長陳其邁是台大公衛所畢業，若楊披戰袍，高雄市長選戰將是「老師和學生的對決」，精彩可期。

2022-06-17 15:56