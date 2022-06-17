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民進黨：新黨選將送「音容宛在」 花籃 毫無人性

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
新黨市議員參選人游智彬、劉榮之16日到疾管署，致贈衛福部長陳時中「音容宛在」、「罄竹難書」花籃。民進黨今批，毫無人性。聯合報系資料照／記者許政榆攝影
新黨市議員參選人游智彬、劉榮之16日到疾管署，致贈衛福部長陳時中「音容宛在」、「罄竹難書」花籃。民進黨今批，毫無人性。聯合報系資料照／記者許政榆攝影

衛福部長陳時中及疫情指揮中心相關人員確診，新黨議員參選人送「音容宛在、罄竹難書」字樣花籃到指揮中心。民進黨發言人林靜儀表示，藉此炒作選情毫無人性，不會受到社會認同。

林靜儀表示，指揮中心和相關防疫人員從疫情爆發以來，不眠不休900多天，每天召開記者會，向國民報告各種疫情的最新發展、回覆質疑，就是為了用最嚴謹的態度，守住台灣人民的健康。這也讓台灣人民在疫情肆虐下，還是能過著不用封城的生活，保持經濟運轉，在全球疫情之下，去年台灣還是交出優於國際的好成績，不論是什麼背景身分的人，確診都沒有被責備的必要，更遑論詛咒。

林靜儀指出，現在台灣也在全民團結防疫下，逐步邁向後疫情新生活。但從之前網紅朱學恒送喪禮花籃到中央疫情指揮中心，到這次新黨議員參選人送「音容宛在」花籃，可以看到這些有心人士不僅手法老套，還企圖要用這樣卑劣的行為來增加自己的曝光、試圖炒作選舉知名度，這些都不是素來溫暖與善良的台灣社會所既有的文化，民進黨對於這樣的行為予以最強力的譴責。

疫情 林靜儀 台灣人

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