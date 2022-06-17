媒體人點名指揮官確診應感謝侯友宜 享受多項防疫政策

有媒體人昨日在臉書指，指揮中心成員陸續確診，他們享受到的居家照護、快篩陽視同確診等政策都是新北市長侯友宜提出的，認為他們應對侯友宜表示感謝。侯友宜今受訪時表示，防疫過程中有提一些建議給中央，這就是大家一起努力、承擔、解決問題。

昨有媒體人在臉書表示，指揮中心確診成員現在採用的「居家照護」，輕症在家修養治療，是新北最先提出和推動的。他們的家人不必「3+4」，完全封閉在家，而是採用「0+7」自主管理，也是侯友宜建議的。

另外，法傳系統卡關，也是在侯友宜呼籲一個月後，由唐鳳另建一套確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統。讓指揮官和同住的家人們可以很快收到確診通知和居隔單。「快篩陽性視同確診」，也是在侯友宜建議25天後上路，現在不用再跑一趟，到醫院或篩檢處PCR去認定確診，就能及時醫治。

該媒體人認為，這些確診的指揮官們是不是應該要感謝與肯定侯友宜提出的關鍵建議。侯友宜對此說，在防疫過程中，新北有提一些建議給中央，防疫是大家一起努力、一起共同來承擔，一起解決問題。