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台北市兒童疫苗第2劑 BNT第2劑6月23日起開打

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖為醫護人員為小學生接種兒童疫苗。本報資料照片
圖為醫護人員為小學生接種兒童疫苗。本報資料照片

北市公布兒童疫苗第2劑接種規畫，共分兩階段校園接種，第一階段以莫德納第2劑為主，時間為6月18日及6月25日；第二階段以BNT第2劑為主，規畫6月23日至7月2日計10天。

中央ACIP專家會議建議5至11歲兒童應完成兩劑疫苗接種、2劑間隔4至8周以上、以同廠牌疫苗完成2劑接種等決議。中央流行疫情指揮中心也已請各縣市可開始依原定時程接種莫德納，BNT第2劑自6月22日起開打。

北市副市長蔡炳坤表示，北市已依可接種莫德納、BNT疫苗期程，規畫兩階段校園接種，第一階段以莫德納第2劑為主，在6月18日及6月25日分4區，在景美國小（南區）、西門國小（西區）、內湖國小（東區）及文化國小（北區），安排5-11歲BNT第1劑、6-11歲莫德納第1、2劑疫苗造冊接種。

第二階段以BNT第2劑為主，北市市兒童BNT疫苗第1劑校園集中接種是5月26日至6月3日計9天，接種第2劑需間隔4周以上，北市規畫6月23日至7月2日計10天，安排國小校園集中接種BNT第2劑，莫德納第2劑也可同步接種。另外，北市疫苗預約平台以診所為主，以及合約醫院特別門診，也持續提供兒童疫苗接種服務。

疫苗 BNT 北市

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