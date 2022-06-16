趙少康質疑斯洛伐克訪團身分 副議長：公職身分訪台

中廣董事長趙少康質疑日前訪台的斯洛伐克國會議員以「個人身分」來訪，外交部今再度澄清，並附上斯洛伐克國會副議長勞倫契克信函，其中提及此行以「斯洛伐克國會副議長、斯洛伐克國會議員的身分」訪問。

外交部14日已針對此事發布澄清稿，今晚再度澄清說明指出，由於國內特定媒體人士持續惡意醜化斯洛伐克國會議員是「以個人身分來台灣旅遊」，且在立法院「羞辱我國會尊嚴」等污衊言論不斷，斯國的國會議員已親自接受我國媒體訪問，澄清訪問團成員確實是以「公職身分應邀訪台」。

外交部表示，勞倫契克（Milan Laurencik）於15日致函我國駐斯洛伐克代表李南陽，除感謝我國政府的邀請外，也特別強調，本次確以「斯洛伐克國會副議長、斯洛伐克國會議員的身分」來訪，目的為見證台灣社會的多樣性、成熟的民主制度與經濟發展。

勞倫契克說，此行訪問至為成功，訪問團成員深深感謝，因此特別致函向台灣政府與人民申致由衷謝忱；台斯兩國同為民主國家，國會議員可自由接受外國政府邀訪，此行以斯國國會副議長及國會議員的身分來訪，希望基於斯國人民的利益深入瞭解我國政經發展，共同致力深化台斯互利合作關係。

外交部指出，勞倫契克另致函立法院「台斯國會聯誼會會長」許智傑，除感謝接待外，也說明，若干團員在立法院的行為絕無不敬之意，因此不應被扭曲利用以免損及台斯雙邊友好利益；勞倫契克歡迎我國立法院「台斯國會聯誼會」成員回訪，盼能透過國會互訪強化兩國友誼之橋，攜手共創自由民主繁榮未來。