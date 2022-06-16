賴清德隨扈龍頭謝靜華再因體測惹議 遭調職待查

國安局今日證實，副總統賴清德「萬里」警衛室主任謝靜華少將，參加年度體測時，測考人員疑涉嫌「美化」其成績涉登載不實而遭法辦，謝靜華連帶遭調職待查。

謝靜華二零二零年晉任現職前，也曾因遲未通過年度體測中三千公尺跑步項目惹議。在時任國安局長邱國正要求下，他當時以「五千公尺健走」作為替代項目完成測驗，晉任少將。

謝靜華出任「萬里」警衛室主任後，去年年度例行體測時，謝靜華仍選擇五千公尺健走作為三千公尺跑步的替代項目，但傳完成的時間過長，負責測考的特勤中心盧姓訓練組長被控「美化」謝的體測成績，未如實填寫分數，遭國安局政風處獲悉，將全案移送法辦。謝靜華為案情關係人，因此也被調離現職配合調查。

國安局今日表示，國安局特勤中心萬里警衛室主任謝靜華少將，於一百一十年參加年度健走體能鑑測，經查成績與事實不符，相關鑑測人員涉登載不實，已由國安局政風處依法移由台灣台北地方檢察署偵辦，謝員為此案關係人，為免偵辦期間影響勤務遂行，調整謝靜華職務，並於特勤中心管制配合調查。

國安局說，謝静華原屬「萬里」警衛室主任職務已遴優派任，維持勤務正常運作，縝密安全維護對象絕對萬全。傳遺缺由特勤中心督察組長許志良上校接任。