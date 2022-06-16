廉政署科員上班狂發「吃屎柯粉、他媽嘴臭」 申誡2次
廉政署派駐新北地方法院政風室陳姓科員，利用上班時間上PTT發文，寫出「吃屎柯粉」、「柯確診是他媽嘴臭報應啦 少說話多做事啦」等文句，台北市議員徐巧芯發現帳號「bryant780417」疑為公務員，東窗事發。司法院政風處考績委員會今日下午開會後，決議申誡陳2次。
陳姓政風人員去年6月經法務部廉政署分派至新北地院政風室，上班期間在PTT發文一事，依法務部廉政署「辦理政風人員獎懲應行注意事項」規定，由各主管機關政風機構即司法院政風處懲處。
依據「政風機構人員設置管理條例」規定，全國政風業務，由法務部廉政署規劃、協調及指揮監督；各機關政風人員之任免遷調、考績（成）、平時考核及獎懲，由法務部定之，也就是俗稱「政風一條鞭」。陳的派任、管理考核、違失行為調查、審議、核定，經司法院政風處決議記申誡2次後，送法務部廉政署核備，司法院下午被告知此決議。
陳姓科員在「北市府林科長PTT帶風向，被要求複誦推文」議題中，發言「當公務員您也可以做到」「文革勒 還差得遠呢 上班時間發一千多篇 自己睜開眼」「看看還要護航嗎」詎料自己也是上班留言大戶。
而在「新北稱派車先問1922 陳宗彥:早明訂3狀」議題中，陳留言「廢物新北狂甩鍋 可憐哪」。
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