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不斷更新／暑假提前報到 4縣市宣布停實體課到6月底

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中部疫情即將達高峰 高中以下遠距教學課程至六月底

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
中部地區確診人數達到高峰期，台中市政府與彰化縣政府齊聲宣布，高中以下學校「停課不停學」措施原至6月17日止，將再延長至6月30日。記者黃仲裕／攝影
中部地區確診人數達到高峰期，台中市政府與彰化縣政府齊聲宣布，高中以下學校「停課不停學」措施原至6月17日止，將再延長至6月30日。記者黃仲裕／攝影

中部地區疫情持續升溫，台中、彰化地區今日確診人數分別達到9523例與5185例，台中市政府與彰化縣政府齊聲宣布遠距教學延長到6月底，盧秀燕表示，停止實體課程期間，若家長選擇讓孩子在校園接種疫苗，相關方案皆照常進行，期末評量改採多元評量方式，若需要實體考試，市政府授權學校在加強防疫措施下進行。另外若家長在停課不停學期間無法照顧子女，可以送到學校、幼兒園及課照中心，相關單位提供基本照顧服務，並正常供餐。

新冠肺炎 COVID-19 台中市 彰化 盧秀燕

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