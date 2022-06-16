台中+9523新增30死 推估下周一是關鍵點

中央公布台中今新增9523例確診，新增30例確診死亡案例。確診數下降，仍居全台之冠，死亡數明顯增加；台中市衛生局長曾梓展說，台中市確診病例數流行曲線預估，到6月20日（下周一）還會有一個小小的高原，然後開始往下。很特別的是，台中與高雄、台南流行曲線變化一致。

曾梓展說明，今新增的30例確診死亡，年齡介於53歲至98歲，有18例未接種疫苗，17例80歲以上，都超過一半，都有慢性病或癌症病史。

曾梓展說明，他上周曾推估，台中市本周疫情會有一波高原期，果然本周在14日15日兩天破萬，今天確診數降到一萬以下，台中市在5月26日到達第一個高原期，一直振盪，直到6月16日緩降。

曾梓展指出，觀察新北的確診病例數流行曲線變化，較台中提早二到三周，北部流行曲線變化為急上急下，中南部包括台中、高雄、台南都是緩坡上、在高原期會多一點時間，再緩坡下。

曾梓展說，新北在5月7日到5月31日共24天的變化，在5月17日到達一個高點，然後快上而快下；台中市若與新北類似抓24天，推估從5月26日到6月20日還會有一個小小的高原，然後開始往下。很特別的是，台中與高雄、台南流行曲線變化一致，台中仍處於高原期，「停課不停學」制度繼續來執行。

衛生局說明，統計台中市未打疫苗者，死亡率為打過三劑疫苗的6.7倍，有打追加劑可降低染疫後85.1%死亡率，提醒民眾新冠疫苗打好、打滿，增加保護力。

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