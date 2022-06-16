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基隆+787 林右昌：兒童第二劑莫德納接種17日起展開

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆+787，林右昌：兒童第二劑接種17日起展開。圖／基隆市政府提供
基隆+787，林右昌：兒童第二劑接種17日起展開。圖／基隆市政府提供

基隆市今天新增787名確診，市長林右昌表示，兒童第二劑疫苗接種作業17日起至30日，以入校及開設專診方式提供國小及幼兒園兒童莫德納第二劑接種服務。

林右昌今天說明基隆市疫情，宣布5-11歲兒童第二劑新冠疫苗接種作業，衛生局已規畫自17日至30日，以入校及開設專診方式提供國小及幼兒園兒童莫德納第二劑接種服務；至於兒童BNT疫苗第2劑，將於6月28日開始安排入校接種，確切時間會由學校通知家長。

林右昌說，基隆市疫情部分，今天新增787名確診，外縣市通報146例，占18.55％；其中包括女性422人、男性365人；若以年齡別區分的話，以25-34歲最多，有152人、占19.31%，35-44歲次之，有129人、占16.39%。

專責病房有237床，目前已收治121人、空床116床，空床率48.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症47名、中症14名、輕症33名；部立基隆醫院：重症2名、中症8名、輕症13名；三總基隆分院：中症1名、輕症1名；礦工醫院：輕症2名。

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