蘋果新聞網交易陷羅生門？ 葉一堅發信：一切經過授權
台灣蘋果新聞網8日在網站宣布易主、已完成交接，新東家將留用大部分員工，10日也已經提報大量解僱計畫書給台北市勞動局，預計在8月9日裁員280人，正在清盤中的香港壹傳媒有限公司前天卻公告，稱清盤人及旗下子公司沒有出售台蘋，讓外界霧裡看花，也引起我國政府關切
蘋果日報今刊登蘋果日報台灣分公司法人代表葉一堅致全體員工一封信，強調交易案一切經過授權，絕無無權處分公司的情事，請各位員工放心，相關事實談妥後也會主動對外說明、澄清。
●信件內容如下
各位蘋果日報同仁大家好：
首先，有關近期外界對於本公司盛傳的消息所造成各位員工的紛擾，先對大家表示最高的歉意。
部分傳言表示本公司2022年6月8日公告可能有瑕疵，本人向各位員工說明，一切是經過授權，絕無無權處分公司的情事發生，請各位員工放心。
對於外界的諸多傳言，也必會在相關事宜談妥後主動對外說明及澄清，希望各位員工對此能夠安心。
公司2022年6月8日公告需大量解雇員工，實在是因香港蘋果日報資金遭凍結，以致本公司金流斷鏈。不瞞各位員工，本公司剩餘的資金恐怕到今年的9月前就即將用罄。所以在這個情況下，本公司僅能在萬般無奈及不捨的心情下，必須忍痛公告將員工大量解雇。但是本人同時也向各位員工說明，多數員工都有機會轉移到新東家及安然留用，本人也會盡最大的努力為各位員工向新東家謀取最大的福利。而未經留用之員工，本人必也會盡監督的責任保障各位的權益。
最後，感謝蘋果日報工會對於交易案件的支持，本人會依照授權，合法流程完成相關交易細節，也會盡速請公司相關部門召開勞資協商會議，以保護全體員工之權益。
本人再次向全體員工致上最高的感謝及最深的歉意，並獻上本人最誠摯的祝福。
香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司代表人
葉一堅Ip Yut Kin
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