蘋果新聞網交易陷羅生門？ 葉一堅發信：一切經過授權

台灣蘋果新聞網8日在網站宣布易主、已完成交接，新東家將留用大部分員工，10日也已經提報大量解僱計畫書給台北市勞動局，預計在8月9日裁員280人，正在清盤中的香港壹傳媒有限公司前天卻公告，稱清盤人及旗下子公司沒有出售台蘋，讓外界霧裡看花，也引起我國政府關切

蘋果日報今刊登蘋果日報台灣分公司法人代表葉一堅致全體員工一封信，強調交易案一切經過授權，絕無無權處分公司的情事，請各位員工放心，相關事實談妥後也會主動對外說明、澄清。

●信件內容如下

各位蘋果日報同仁大家好：