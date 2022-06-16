洪秀柱：難以理解九二共識何來「沒有共識」一說？

國民黨主席朱立倫訪美時脫口而出九二共識是「沒有共識的共識」，引發爭議。國民黨前主席洪秀柱在臉書表示，無論國民黨的兩岸論述怎麼調整，都離不開過去陸委會及總統府的曾經就「九二共識」意涵所公布過的新聞稿、也離不開「中國國民黨黨章」、更離不開「中華民國憲法」。

洪秀柱表示，近來關於國民黨的兩岸論述、以及對於「九二共識」的討論，又再度成為社會注目的焦點，儘管黨中央出面澄清本黨論述並無改變，卻仍掀起軒然大波，有些支持者困惑、有些支持者憤怒。

洪秀柱指出，1992年11月16日，在兩會達成的共識當中，「兩岸堅持一個中國原則」、「共同努力謀求國家統一」即是白紙黑字的歷史事實，其餘的部分，針對如何表述「一個中國」的政治意涵，雙方也保留了創造性模糊的空間，「我們實在難以理解，九二共識何來『沒有共識』一說？」

洪秀柱進一步指出，國民黨的黨章清楚寫著本黨要「實現中華民國為自由、民主、均富和統一的國家」；「中華民國憲法」更在增修條文中清楚寫著「為因應國家統一前之需要」。針對國家未來前途，這些白紙黑字的記錄都斑斑可考、清晰可循，她實在想不透，論述清楚國民黨的兩岸立場，到底有何困難？國民黨何以一步步走到今天，被支持者認為已成小綠、分不清楚藍綠的兩岸政策差異？

洪秀柱提醒黨中央，已經有專家指出，美國對台軍售已從防衛性武器轉變為巷戰武器，國民黨從中難道無法解讀美國的用意、對台海的策略及意圖嗎？