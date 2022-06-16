鄭運鵬：香港已無一國兩制 中國從小朋友開始洗腦

香港政府去年由高中一年級開始推行「公民與社會發展科」，首先曝光的其中四套教材卻明白寫道「香港不是英國殖民地」，還將「反送中」運動界定為「恐怖行動」，向中國政府的史觀靠攏。民進黨立法院黨團指出，香港已無一國兩制，現在甚至從小朋友教起，要把香港、澳門中國化。

黨團幹事長鄭運鵬說，洗腦一向是中國共產黨強項，過去有毛語錄、現在則是習思想，對西藏、圖博和集中營等洗腦教育和不人道作為，對台美還以資訊戰方式認知作戰、滲透，這就是中國強項，因此國際對中國資訊產品要有相當程度管制，對全世界散布威權思想結果，以維持中國執政慣例，包含立法議員選舉就加了愛國條款，要背習思想才能治港。

鄭運鵬說，中國為統治香港已無一國兩制，甚至從小朋友教科書教起，習慣自由的香港人一定很後悔，一定沒辦法接受中國統治，黨團表達深刻遺憾，台灣會提供必要協助香港、澳門。