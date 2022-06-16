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影／出席指南宮活動 蔡英文、馬英九未同台

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
蔡英文總統（左）今天在指南宮主委高超文（右）陪同下出席指南宮孚佑帝君成道紀念三獻大典並致詞。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（左）今天在指南宮主委高超文（右）陪同下出席指南宮孚佑帝君成道紀念三獻大典並致詞。記者胡經周／攝影

蔡英文總統今天出席指南宮孚佑帝君成道紀念三獻大典，前總統馬英九、國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊也同時出席，但都沒有同台。

蔡英文總統在致詞時拜託大家，盡快去接種疫苗，繼續團結防疫。並指從15日開始，入境居家檢疫「3+4」新制度已經上路，隨著國際社會陸續鬆綁防疫邊境限制，我們也會持續檢視相關措施，做好邊境把關，也讓國際往來更便利。

【中央社／台北16日電】

總統蔡英文今天出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典，她表示，有大家的支持與配合，台灣才能在疫情中，持續進步與發展；她也要拜託大家，盡快去打疫苗，繼續團結防疫。

蔡總統上午到指南宮出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典，隨後前總統馬英九也到場，但兩人時間錯開，並未碰面。此外，國民黨台北市長參選人蔣萬安與台北市副市長黃珊珊也到場參加，但2人並沒有太多互動。

蔡總統在致詞時表示，過去2年多來，台灣遇到疫情變化與挑戰，除呂先祖（呂洞賓）庇佑大家，各宮廟不僅配合各項宗教防疫措施，許多宗教界先進也捐贈防疫物資，防疫需要各界的共同努力，有大家的支持與配合，台灣才能在疫情當中，持續進步與發展。

她說，今天一起來祈求呂先祖，保佑台灣風調雨順，也要拜託大家，盡快去打疫苗，繼續團結防疫。

蔡總統也說，從昨天開始，入境居家檢疫3+4新制度上路，隨著國際社會陸續鬆綁防疫邊境的限制，政府也會持續做好相關措施，做好邊境把關，讓國際往來更便利；台灣正處於疫情的關鍵時刻，大家繼續一起努力，渡過疫情的考驗，逐漸回到正常的生活。

馬英九則是在致詞時表示，他有一次來參拜，看到指南宮成立的歷史，光緒8年時，淡水知縣王斌林來台就任時，將呂洞賓的神像帶過來，後來景美地區發生瘟疫，就靠王斌林以及呂洞賓的保佑順利解決，所以呂洞賓不會輸給衛福部長陳時中，對疫情也是很有辦法的。

馬英九說，要希望呂洞賓讓台灣的疫情，早日遠離。而國內疫情還在很嚴重的狀態，希望大家都能夠小心，戴口罩、勤洗手，希望疫情能趕快過去。

國民黨立委蔣萬安（左）、台北市副市長黃珊珊（右）今天出席指南宮孚佑帝君成道紀念三獻大典，兩人互相致意。記者胡經周／攝影
國民黨立委蔣萬安（左）、台北市副市長黃珊珊（右）今天出席指南宮孚佑帝君成道紀念三獻大典，兩人互相致意。記者胡經周／攝影
前總統馬英九（右）、國民黨立委蔣萬安（左）今天出席指南宮孚佑帝君成道紀念三獻大典，並一起向現場民眾致意。記者胡經周／攝影
前總統馬英九（右）、國民黨立委蔣萬安（左）今天出席指南宮孚佑帝君成道紀念三獻大典，並一起向現場民眾致意。記者胡經周／攝影

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